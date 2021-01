‘Enviado de la Presidencia’ a elecciones del Comité Olímpico de Panamá niega sus palabras

Edmundo García, el hombre que se presentó al medio día del pasado 12 de diciembre en las oficinas del Comité Olímpico de Panamá (COP) –cuando se celebraban las elecciones de esta dependencia internacional– y de cuyos hombros colgaba un maletín, negó en una entrevista con La Estrella de Panamá que haya sido enviado por la Presidencia de la República al certamen electoral.

García concedió una entrevista al diario mencionado, pero con La Prensa no ha querido entrevistarse, pese a que este medio antes de las pasadas publicaciones intentó contactarlo en más de cinco ocasiones en la Asamblea Nacional –donde trabaja–; a través de llamadas a su celular y cuestionarios a su correo electrónico; con recados a través del Departamento de Relaciones Públicas de la Asamblea, incluso a través de su jefe, el diputado Sergio Chello Gálvez, quien prometió a La Prensa que García contactaría al medio, cosa que nunca hizo.

La presencia de García –quien es hermano del viceministro de la Presidencia, Carlos García– en las oficinas del COP el día de sus elecciones llamó la atención de varios de los presentes, que lo reconocieron, pese a que el funcionario de la Asamblea se identificó con un nombre y un número de cédula que varían en detalles, a fin de ocultar su verdadera identidad.

Para cuando Edmundo García se presentó en el recinto de los comicios, reinaba un ambiente tenso. En los meses y semanas anteriores a las elecciones se dieron una serie de acciones de acoso, perpetradas por funcionarios del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) contra agrupaciones y federaciones que apoyan la nómina que resultó ganadora, presidida por Damaris Young. Incluso, varios dirigentes y deportistas advirtieron de ofrecimientos de sobornos a cambio de votos.

En la entrevista con La Estrella, García dijo que jamás se identificó como “enviado de la Presidencia”, y que su visita ese día al COP –desafiando los riesgos de un contagio de Covid-19– se debió a que iba a apoyar a su amigo “Saúl Saucedo”.

“Me presenté, porque se suponía que el acto electoral para el Comité Olímpico de Panamá era público y quería darle apoyo moral a mi amigo Saúl Saucedo, a quien conozco desde hace años y es también compañero mío en la Asamblea”, afirmó el funcionario de la Asamblea Nacional.

García agregó que “nunca he hecho ofrecimiento monetario alguno a los votantes de la elección ni fue enviado por ninguna instancia del Gobierno. Eso es mentira. Agradezco que se aclare esta historia que no es cierta. Yo no soy ningún desconocido en el deporte. Jamás fui a ofrecer dinero”.

Sus declaraciones contrastan con las de cinco personas consultadas por La Prensa, que aparecen en el video de las cámaras de vigilancia del COP, y que recibieron a García ese día. Todas coinciden en que García se identificó como “Redmundo García y dio un falso número de cédula”, y confirmaron que dijo haber ido allí de parte de la Presidencia, en donde, como ya se dijo, el cargo de viceministro de la Presidencia lo ocupa su hermano, Carlos.

Yarilka Rodríguez, administradora del COP, recibió a todos los que acudieron ese día a las elecciones. Por motivos de seguridad, anotaba sus nombres en la bitácora de visitas. “Me permite su cédula”, les pedía a todos, así como su número de teléfono.

“Yo le pregunté al señor [García] si él venía de parte de alguna federación, y me dijo: ‘No, vengo desde la Presidencia’. Él miró adentro y dijo: “Yo creo que me equivoqué de lugar”, y salió del recinto.

Rodríguez explicó que García no le entregó su cédula, pese a lo declarado por García a La Estrella. “Él solamente me [la] dijo verbalmente. Yo le pregunté dos veces ¿Edmundo o Redmundo. Y me dijo Redmundo. Lógicamente, no pude verificar, porque no tenía su cédula en mano”, añadió Rodríguez.

“Cuando llegó, lo primero que le preguntamos [a García] fue de qué federación venía. Estaba medio raro el señor. Le pedimos que pasara a apuntarse a protocolo. Él dijo que venía de parte de la Presidencia a ver el tema de las votaciones del Comité”, recuerda, por su lado, Laura Monroy, asistente de mercadeo del COP.

“Yo no conozco a todos los presidentes de las federaciones. [García] estaba en la entrada y murmuró ‘la Presidencia’, y como tenemos fotos y listado de los presidentes de las federaciones, cuando él dio su nombre, todos nos miramos y nos preguntamos quién era. Luego dijo que estaba buscando un restaurante, un ranchito que queda al lado”, recuerda Cristy Kelso, quien fue el primer filtro de entrada a las oficinas del COP. Ese día trabajó de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. García luego tenía que pasar por Mónica Franco, Monroy, y Rodríguez.

“Él [García] dijo claramente: ‘vengo en representación de la Presidencia’, y se enojó porque Mónica Franco le dijo que solo podían entrar las personas que irían a votar”, dijo un proveedor de mercadeo que brindó sus servicios el día de las elecciones, pero que pidió que no se publicara su nombre.

Estas cinco personas, todas estaban en la recepción de las oficinas del COP y fueron testigos de la falsa identificación del sujeto que se presentó con el maletín, quien, según la planilla de la Asamblea Nacional trabaja como “asesor”.

La Prensa intentó contactar hoy –por enésima vez– a García. Este medio lo llamó y le envió mensajes a su celular para conocer por qué dio una falsa identificación y el motivo real de su presencia el día de las elecciones del COP, pero –una vez más– tampoco respondió.

En las pasadas elecciones, Damaris Young superó por un voto a Saúl Saucedo en la disputa de la presidencia del COP. Saucedo, que labora en la Asamblea Nacional, es conocido por su cercanía al diputado Benicio Robinson (PRD), que está al frente de la Federación Panameña de Béisbol. Varios de los integrantes de la nómina que acompañó a Saucedo en estas elecciones trabajan o trabajaron para la Asamblea Nacional.

Tras las publicaciones de este medio sobre las elecciones del COP, el director de Pandeportes, Eduardo Cerda, indicó que investigaría las supuestas presiones, que según los deportistas recibieron de parte del abogado de Pandeportes, Gustavo Padilla. Cerda dijo desconocer estos señalamientos y que pidió a las federaciones denunciar si hubo algún acto de soborno.