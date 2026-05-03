Equipo de ensueño de la Liga Americana del siglo XX

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

A finales de 1999, cuando terminaba el siglo XX, la Asociación de Periodistas de los Estados Unidos especializados en béisbol hizo una selección de peloteros por posición que llamó “The American League All-Time Dream Team”, o el Equipo de Ensueño de la Liga Americana de Todos los Tiempos.

Dicho equipo estaba compuesto por los siguientes peloteros, la mayoría ya fallecidos:

“Babe” Ruth, jardinero izquierdo: histórico lanzador y jardinero de los Yankees y Medias Rojas. Superestrella del béisbol de inicios del siglo XX. Poseedor del récord de 60 cuadrangulares en las Grandes Ligas durante más de 40 años.

Mickey Mantle, jardinero central: extraordinario pelotero de los Yankees de Nueva York; chocador de bola, bateador de poder, gran jardinero y con excelente velocidad.

Ted Williams, jardinero derecho: brillante jugador de mediados del siglo XX. Solo jugó con los Medias Rojas de Boston. Ganador de dos Triples Coronas de Bateo y considerado por muchos como el mejor bateador de la historia.

Alex Rodríguez, tercera base: gran torpedero y antesalista que se destacó con Seattle, Texas y Nueva York. Su carrera de más de 20 años fue opacada por el uso de esteroides.

Derek Jeter, torpedero: su carrera de casi 20 años fue extraordinaria tanto ofensiva como defensivamente. Jugó únicamente para los Yankees de Nueva York y se destacó como líder de su equipo.

Rod Carew, segunda base: primer panameño en ingresar al Salón de la Fama. Ganó siete títulos de bateo, lo que lo ubica entre los mejores bateadores de la historia. Jugó como segunda base y bateador designado con Minnesota y California.

Lou Gehrig, primera base: jugó 17 años con los Yankees de Nueva York entre 1923 y 1939. Bateó para .340, con 493 cuadrangulares. Junto con Babe Ruth, integró la famosa ofensiva de los Yankees a inicios del siglo XX. Su carrera fue interrumpida por una enfermedad incurable.

Yogi Berra, receptor: durante casi 20 años fue el receptor estrella de los Yankees de Nueva York. Es el único pelotero en la historia en ganar 10 anillos de Serie Mundial.

David Ortiz, bateador designado: legendario bateador de los Medias Rojas de Boston. Decidió muchos partidos con su bateo potente y oportuno. Jugó seis años con Minnesota, donde fue descartado, para luego unirse a Boston, donde alcanzó el estrellato y la gloria.

Cy Young, lanzador: superestrella que jugó 22 años entre 1890 y 1911 con Cleveland, St. Louis y Boston. Ganó 511 juegos y perdió 315, con una efectividad de 2.63. Es el máximo ganador de juegos en la historia. Cada año se otorga al mejor lanzador de cada liga un premio que lleva su nombre.

Mariano Rivera, relevista/cerrador: natural de Puerto Caimito, Panamá, se consolidó como el mejor cerrador de la historia, con el récord de 652 salvamentos. Es el único jugador elegido al Salón de la Fama de manera unánime.

Debo señalar que los únicos latinos en esta selección fueron Rod Carew y Mariano Rivera, de Panamá, y David Ortiz y Alex Rodríguez, de República Dominicana. El honor para nosotros es grande.