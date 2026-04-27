Erasmo Caballero deja tendido a Bocas del Toro y le da a Chiriquí su primer triunfo en la final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras el resultado, Chiriquí buscará este lunes igualar la serie en casa, mientras que Bocas del Toro buscará ponerse a un juego de ganar la serie en el Rod Carew.

Un imparable al jardín izquierdo del receptor Erasmo Caballero, sin outs y con las bases llenas en el cierre del noveno episodio, desató la euforia en el estadio Kenny Serracín y le dio a Chiriquí una victoria 4-3 sobre Bocas del Toro en el Juego 3 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Ante poco más de 7 mil aficionados, la novena chiricana dejó en el terreno a los actuales campeones, consiguiendo no solo su primer triunfo de la temporada ante los bocatoreños, sino también colocándose a una victoria de empatar una serie que ha estado marcada por la gran cantidad de corredores dejados en base.

La remontada se construyó en el noveno capítulo. Jorge Rodríguez abrió la entrada con sencillo y encendió las gradas al levantar sus manos para pedir el respaldo del público. Luego, Jhonny Santos conectó otro imparable que permitió a Rodríguez avanzar hasta la tercera base. Con la mesa servida, Jeffer Patiño recibió base por bolas intencional para llenar las bases, preparando el escenario para Caballero.

El receptor no falló. Conectó un batazo al jardín izquierdo que permitió anotar a Jorge Rodríguez desde la antesala y a Jeffer Patiño desde la intermedia, sellando el 4-3 definitivo y provocando la celebración en casa.

La victoria chiricana que corta una racha de 13 partidos consecutivos en la que el cuerpo de lanzadores de Bocas del Toro había permitido tres carreras o menos. La última vez que habían cedido más de esa cifra fue el 30 de marzo, en un triunfo 10-4 sobre Herrera durante la ronda regular.

Retraso y drama

El juego sufrió un retraso de 50 minutos debido a la lluvia que cayó en el Kenny Serracín. El partido ofreció cuatro episodios sin carreras en el duelo entre Enrique Saldaña y Kevin Miranda.

Sin embargo, Bocas del Toro logró romper el cero en la parte alta del quinto episodio, cuando Eduards Toló conectó una roleta que permitió una carrera para el 1-0.

Chiriquí respondió en la baja de ese mismo inning para tomar ventaja 2-1. Jhony Santos impulsó una con elevado de sacrificio, mientras que Carlos Xavier Quiroz negoció base por bolas con las bases llenas, lo que permitió otra anotación.

La reacción bocatoreña llegó en el sexto episodio. El nicaragüense Melvin Novoa conectó sencillo al jardín izquierdo que remolcó una carrera para empatar el juego, y luego Joshwan Wright pegó imparable al central que impulsó otra, devolviendo la ventaja a Bocas 3-2.

Novoa fue puesto out en el home en una jugada que fue revisada por los árbitros por una posible obstrucción de Erasmo Caballero. Los árbitros sostuvieron la decisión tomada tras la revisión.

Tras el hit de oro, Caballero comentó: “Un juego muy difícil, pero gracias a Dios salió el batazo. La mentalidad a veces juega en contra, pero hay que sacar adelante el equipo”.

“Necesitábamos esta victoria para ganar confianza y se dio. Exhortar al pueblo chiricano que nos sigan apoyando, que vamos juego a juego”, agregó.

Por su parte, Santos dijo: “(Alberto) Macré confió en mí, me dio el turno libre y el hit salió. Es emocionante, nunca nos rendimos y salimos hasta el último out. Vamos juego a juego, hoy pudimos sacar la victoria y mañana venimos con las mismas ganas para empatar la serie”.

Tras el resultado, Chiriquí buscará este lunes igualar la serie en casa, mientras que Bocas del Toro buscará ponerse a un juego de ganar la serie en el Rod Carew.