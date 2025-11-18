Panamá, 18 de noviembre del 2025

    ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS

    Escocia venció a Dinamarca y clasificó a su primer Mundial desde 1998

    Jaime Heilbron
    Escocia venció a Dinamarca y clasificó a su primer Mundial desde 1998
    Scott McTominay (der.) anotó de chilena el 1-0 para Escocia ante Dinamarca. EFE/EPA/ROBERT PERRY

    Con un gol que le dio la ventaja en el tercer minuto de reposición y otro que selló la victoria en el séptimo, la selección de fútbol de Escocia derrotó 4-2 a Dinamarca de local para asegurar su primera Copa del Mundo desde Francia 1998. Dinamarca, que terminó segunda en el grupo, tendrá otra oportunidad en la repesca europea en marzo.

    En el último día de la eliminatoria europea, los ojos del planeta estaban puestos en el Hampden Park de Glasgow para el duelo entre Escocia y Dinamarca. Un empate bastaba para que Dinamarca asegurara el cupo directo, mientras que Escocia necesitaba ganar para volver a un Mundial por primera vez desde 1998.

    Tras una rendición impactante del “Flower of Scotland”, el onceno escocés saltó inspirado al campo, decidido a anotar temprano. Así fue: al tercer minuto, Scott McTominay marcó un golazo de chilena, uno de los mejores del año, para darle a Escocia la ventaja.

    Escocia venció a Dinamarca y clasificó a su primer Mundial desde 1998
    Scott McTominay desató la alegría en el Hampden Park con un golazo de chilena en el tercer minuto. EFE/EPA/ROBERT PERRY

    La intensidad escocesa bajó después del gol, permitiendo que Dinamarca tomara el protagonismo y la posesión del balón. Escocia se dedicó a defender y contragolpear, mientras los daneses buscaban romper el esquema local.

    Dinamarca presionaba con insistencia, pero Escocia logró mantener su arco intacto. El primer tiempo terminó con Dinamarca atacando y los escoceses defendiendo con lo justo.

    El segundo tiempo inició igual: Dinamarca presionando y Escocia resistiendo. En un momento de desconcentración, Andrew Robertson cometió una falta dentro del área que el VAR decretó como penal.

    El penal fue ejecutado por Rasmus Højlund, igualando el partido al minuto 57, enviando a Dinamarca directamente al Mundial y a Escocia a la repesca.

    Escocia venció a Dinamarca y clasificó a su primer Mundial desde 1998
    Rasmus Hojlund, de penal, anotó el gol del empate para Dinamarca. EFE/EPA/ROBERT PERRY

    Cuatro minutos después, en el 61, Rasmus Kristensen fue expulsado por doble amarilla, dejando a Dinamarca con 10 jugadores.

    Escocia venció a Dinamarca y clasificó a su primer Mundial desde 1998
    Rasmus Kristensen (izq.) se fue expulsado en el minuto 61 tras recibir una segunda tarjeta amarilla. EFE/EPA/ROBERT PERRY

    El empate despertó a Escocia, que se vio obligada a buscar el partido. Aunque tomó el control del balón, le costó generar peligro.

    Finalmente, en el minuto 78, Lawrence Shankland—ingresado en el 64—puso el 2-1 para Escocia tras un tiro de esquina, empujando la pelota luego de un rebote fortuito.

    La alegría duró poco. Cuatro minutos después, Patrick Dorgu empató 2-2 para Dinamarca, que jugaba con uno menos, silenciando momentáneamente el estadio.

    Escocia venció a Dinamarca y clasificó a su primer Mundial desde 1998
    Patrick Dorgu anotó el segundo gol de Dinamarca. EFE/EPA/ROBERT PERRY

    Pero en el tercer minuto de reposición, Kieran Tierney apareció para marcar el 3-2 y desatar la locura en Hampden Park con un remate de media distancia.

    Cinco minutos después, Kenny McLean selló la victoria con un golazo desde media cancha, aprovechando que el arquero danés había subido al ataque. Fue el toque final de una noche mágica en Glasgow.

    Escocia vuelve a la Copa del Mundo por primera vez desde 1998, en la que será su novena participación histórica.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


