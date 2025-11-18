Escocia venció a Dinamarca y clasificó a su primer Mundial desde 1998

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con un gol que le dio la ventaja en el tercer minuto de reposición y otro que selló la victoria en el séptimo, la selección de fútbol de Escocia derrotó 4-2 a Dinamarca de local para asegurar su primera Copa del Mundo desde Francia 1998. Dinamarca, que terminó segunda en el grupo, tendrá otra oportunidad en la repesca europea en marzo.

En el último día de la eliminatoria europea, los ojos del planeta estaban puestos en el Hampden Park de Glasgow para el duelo entre Escocia y Dinamarca. Un empate bastaba para que Dinamarca asegurara el cupo directo, mientras que Escocia necesitaba ganar para volver a un Mundial por primera vez desde 1998.

Tras una rendición impactante del “Flower of Scotland”, el onceno escocés saltó inspirado al campo, decidido a anotar temprano. Así fue: al tercer minuto, Scott McTominay marcó un golazo de chilena, uno de los mejores del año, para darle a Escocia la ventaja.

Scott McTominay desató la alegría en el Hampden Park con un golazo de chilena en el tercer minuto. EFE/EPA/ROBERT PERRY

La intensidad escocesa bajó después del gol, permitiendo que Dinamarca tomara el protagonismo y la posesión del balón. Escocia se dedicó a defender y contragolpear, mientras los daneses buscaban romper el esquema local.

Dinamarca presionaba con insistencia, pero Escocia logró mantener su arco intacto. El primer tiempo terminó con Dinamarca atacando y los escoceses defendiendo con lo justo.

El segundo tiempo inició igual: Dinamarca presionando y Escocia resistiendo. En un momento de desconcentración, Andrew Robertson cometió una falta dentro del área que el VAR decretó como penal.

El penal fue ejecutado por Rasmus Højlund, igualando el partido al minuto 57, enviando a Dinamarca directamente al Mundial y a Escocia a la repesca.

Rasmus Hojlund, de penal, anotó el gol del empate para Dinamarca. EFE/EPA/ROBERT PERRY

Cuatro minutos después, en el 61, Rasmus Kristensen fue expulsado por doble amarilla, dejando a Dinamarca con 10 jugadores.

Rasmus Kristensen (izq.) se fue expulsado en el minuto 61 tras recibir una segunda tarjeta amarilla. EFE/EPA/ROBERT PERRY

El empate despertó a Escocia, que se vio obligada a buscar el partido. Aunque tomó el control del balón, le costó generar peligro.

Finalmente, en el minuto 78, Lawrence Shankland—ingresado en el 64—puso el 2-1 para Escocia tras un tiro de esquina, empujando la pelota luego de un rebote fortuito.

¡ESCOCIA QUIERE IR AL MUNDIAL! Shankland la empujó en la puerta del arco y marcó el 2-1 ante Dinamarca.



La alegría duró poco. Cuatro minutos después, Patrick Dorgu empató 2-2 para Dinamarca, que jugaba con uno menos, silenciando momentáneamente el estadio.

Patrick Dorgu anotó el segundo gol de Dinamarca. EFE/EPA/ROBERT PERRY

Pero en el tercer minuto de reposición, Kieran Tierney apareció para marcar el 3-2 y desatar la locura en Hampden Park con un remate de media distancia.

🚨 WORLD CUP QUALIFIERS! 🌍



KIERAN TIERNEY IS SENDING SCOTLAND TO THE WORLD CUP WITH AN ABSOLUTE STUNNER! 🤯🤯🤯



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland 3-2 Denmark 🇩🇰



Cinco minutos después, Kenny McLean selló la victoria con un golazo desde media cancha, aprovechando que el arquero danés había subido al ataque. Fue el toque final de una noche mágica en Glasgow.

🌍🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia 4-2 Dinamarca | Eliminatorias Europeas



Escocia vuelve a la Copa del Mundo por primera vez desde 1998, en la que será su novena participación histórica.