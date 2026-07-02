España busca romper su sequía en eliminatorias mundialistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras el duro desgaste físico ante Uruguay, La Roja enfrenta los dieciseisavos de final con bajas sensibles en ataque.

Desde que levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, la fase de eliminación directa se ha convertido en una barrera infranqueable para la selección de España.

Los jugadores de la selección española, en una foto de archivo cuando fueron campeones del mundo en 2010. EFE/Lavandeira Jr.

Con el fantasma de las decepciones pasadas (una eliminación en fase de grupos y dos dolorosas caídas en octavos ante Rusia y Marruecos).

El equipo de Luis de la Fuente salta al césped este jueves en Los Ángeles para disputar los dieciseisavos de final frente a Austria, un rival caracterizado por su asfixiante presión alta.

El pase a esta ronda dejó secuelas importantes en el cuadro ibérico.

El último compromiso ante el Uruguay de Marcelo Bielsa estuvo marcado por una intensidad física implacable, a tal punto que el conjunto sudamericano terminó replegado con una insólita línea de siete en el fondo para contener la posesión española.

Esa dureza pasó factura y propició dos bajas confirmadas para el duelo europeo de este jueves: Nico Williams, quien padece una lesión muscular en el aductor derecho, y Yeremy Pino, fuera por un esguince acromioclavicular.

Nicolás De La Cruz disputa el balón con Nico Williams en un partido del grupo H. EFE/ Francisco Guasco

Reestructuración

La ausencia de sus extremos titulares deja al seleccionador español con un margen de maniobra reducido.

Todo apunta a que el joven Lamine Yamal repetirá en el once inicial para continuar ganando ritmo de competición.

Por la banda izquierda, la responsabilidad recaerá en Álex Baena, autor del tanto que selló la victoria ante los uruguayos.

Arriba, Mikel Oyarzabal comandará la punta del ataque.

En el banquillo, la capacidad de dinamizar el encuentro será limitada; si bien Víctor Muñoz estará entre los suplentes, sus opciones de participar son mínimas tras haber completado apenas un entrenamiento con el grupo.

Lamine Yamal controla el balón durante un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 ante Uruguay. EFE/ Francisco Guasco

En el mediocampo, se espera el ingreso de Dani Olmo en sustitución de Mikel Merino para inyectar mayor fluidez en el juego entre líneas en el último tercio de la cancha.

La base medular seguirá custodiada por Rodri y Pedri, respaldados a ultranza por De la Fuente ante las recientes críticas.

La única duda táctica reside en el lateral derecho, donde Pedro Porro y Marcos Llorente han alternado titularidades en los tres encuentros previos.

La gran fortaleza de España hasta el momento ha sido su defensa.

Es, junto a México, la única selección que no ha encajado goles en el torneo.

El guardameta Unai Simón tiene una cita con la historia: si logra mantener su portería a cero durante 89 minutos más, batirá el histórico récord de imbatibilidad en un Mundial, establecido por el italiano Walter Zenga en 1990.

El portero de la selección española, Unai Simón, en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

El Gegenpressing austriaco

Enfrente estará una Austria que sobrevivió a una fase de grupos de auténtico infarto.

Los dirigidos por el alemán Ralf Rangnick sellaron su boleto a dieciseisavos en el último segundo.

En un agónico empate 3-3 ante Argelia, Riyad Mahrez parecía dejar fuera a los europeos con un gol en el minuto 93, pero Sasa Kalajdzic desató la locura al marcar el tanto de la clasificación en el minuto 96.

La trayectoria de Austria ha sido irregular (victoria 3-1 ante Jordania, derrota 2-0 frente a Argentina y el dramático empate contra los argelinos), pero su estilo de juego es claro.

Sasa Kalajdzic celebra el gol del empate 3-3 de Austria ante Argelia en la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/AMY KONTRAS

Rangnick es uno de los padres del Gegenpressing moderno, un sistema diseñado para presionar de forma agresiva y coordinada tras la pérdida del balón.

El objetivo será asfixiar la salida de España e impedir que se organice con la pelota, neutralizando así el principal fuerte de la Roja.

Aunque no han desplegado este modelo en su máxima expresión durante el torneo, les ha bastado para regresar a las eliminatorias de un Mundial después de 28 años.

Para este crucial choque, los austriacos confirmaron la baja de su lateral izquierdo, Philipp Mwene.

Alineaciones probables:

España: Unai Simón; Pedro Porro (o Marcos Llorente), Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Tres cuartos de hora pare el arranque del partido.



¡𝗖𝗢𝗡 𝗩𝗢𝗦𝗢𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗧𝗢𝗗𝗔𝗦!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/iEQCYcoSGi — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 2, 2026

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, David Alaba; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; y Marko Arnautovic.