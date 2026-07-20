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    España, primer país en la historia que es campeón del mundo en mujeres y hombres a la vez

    EFE
    España, primer país en la historia que es campeón del mundo en mujeres y hombres a la vez
    Olga Carmona anotó el único gol de la final del Mundial que consagró a España en agosto de 2023. EFE

    España, con la victoria del equipo de Luis de la Fuente sobre Argentina en la final jugada este domingo en el estadio Metlife, se ha convertido en el primer país que es campeón del mundo en mujeres y hombres en un ciclo simultáneo.

    La selección femenina reina desde hace tres años, un mes y un día, el 20 de agosto de 2023, cuando se impuso a Inglaterra gracias a un gol de Olga Carmona, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

    La lateral anotó en el minuto 29 del partido jugado en Sídnei.

    El próximo Mundial femenino, la décima edición, se jugará el próximo año en Brasil, del 24 de junio al 25 de julio.

    El equipo masculino se consagró hoy al imponerse por 1-0 a la Albiceleste con un gol de Ferran Torres.

    El próximo Mundial masculino se jugará en 2030 en España, Portugal y Marruecos, pero tendrá partidos inaugurales y conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay.

    EFE

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