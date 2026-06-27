España primera y adiós de Uruguay

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El onceno español superó a Uruguay, asegura el liderato del grupo H y evita a Argentina en el Mundial 2026 .

España confirmó su liderato del grupo H, evitando a Argentina, actual campeona, en dieciseisavos, en un partido en el que tiró de eficacia y solidez defensiva ante una Uruguay que luchó pero expuso sus problemas internos. Fernando Muslera falló en el único gol del partido, el 0-1 de Álex Baena en el minuto 42, el capitán Fede Valverde fue sustituido en el 56 y adiós al Mundial a las primeras de cambio.

La selección española cumplió su objetivo inicial de clasificar como primera de grupo, y espera rival entre Austria y Argelia. No lo conocerá hasta el domingo 28 de junio, y jugará el jueves 2 de julio en Los Ángeles.

¡España y Cabo Verde avanzan desde el Grupo H! 💫#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 27, 2026

Un partido ante una Uruguay que llegaba en un ambiente de dudas entre jugadores y entrenador, Marcelo Bielsa impuso su plan. Presión intensa sobre poseedor de balón, pero fue España quien hizo daño con esa misma receta. En la primera ocasión en la que la selección española logró imponerse en la intensidad de los duelos, llegó un 0-1 definitorio.

El gol rompió la horizontalidad de España. Sin frescura en las piernas, y en la cabeza. Mínimo dos toques en cada pase y sin encontrar profundidad ante una Uruguay que, si olía sangre saltaba a por balón, pero a la que no le tembló el pulso incluso para defender con línea de siete para tapar espacios.

Y cuando menos tenían que tapar, con Mikel Oyarzabal fuera del terreno de juego tras quejarse de un golpe, llegó el gol de España. Ganadora en los duelos, con la intensidad de Mikel Merino, el plan que buscó Luis de la Fuente para meterle de inicio en su primera titularidad desde el 20 de enero, Marcos Llorente puso un centro a Álex Baena en el minuto 42 que puso en evidencia una de las principales dudas uruguayas: la portería.

Error grave de Muslera, que tocó el balón pero con la fuerza suficiente para desviarlo y vio como otro fallo suyo en este Mundial, el tercero que propicia un gol, le ponía aún más lejos a su país el objetivo de clasificar para dieciseisavos. Ya tuvo dudas en una salida aérea. Y Bielsa claudicó. Muslera al banquillo y Sergio Rochet al campo tras el descanso.

Punto crítico para Uruguay en el partido, que, además, vio como Manuel Ugarte abandonó el terreno de juego en camilla tras hacerse daño en un apoyo, sin contacto.

Mientras Uruguay vio como su plan le ayudaba a trabar el juego de España pero le era inutil para seguir en el Mundial, los de Luis de la Fuente mantuvieron la efectividad contra Arabia Saudí y de la que pecó en el debut. Primer tiro a puerta, primer gol e incrementó la urgencia uruguaya.

Una necesidad que Uruguay no tradujo en fútbol. Exceso de agresividad, con patadas a destiempo y permisividad del colegiado, y otra decisión controvertida de Marcelo Bielsa. El capitán, Fede Valverde, sustituido en el minuto 56 para dar entrada al delantero Fede Viñas. La cara de Valverde, quien recibió cariño de sus compatriotas, denotó un vestuario con problemas que se tradujeron en un adiós prematuro del Mundial.

Este se confirmó con la derrota mientras España sumó tres puntos desde la solvencia. Sin Pedri dando velocidad al balón, con Lamine Yamal dejando destellos pero lejos de la irrupción ante Arabia Saudí, Mikel Oyarzabal sufriendo los golpes de los defensas uruguayos de espaldas a portería, laterales menos recurrentes en ataque… pero otra portería a cero.

La solidez defensiva, la base de la selección española mientras busca crecer en lo físico con el paso del torneo. Lamine Yamal aguantó 76 minutos, Rodri jugó los últimos 20 justo de fuerzas, con tres faltas por llegar tarde al corte y Mikel Merino, titular, y Nico Williams, suplente, ganando minutos.

Victoria española que pudo ser redonda, pero, como frente a Arabia Saudí, cuando le anularon un gol en fuera de juego, Ferran Torres no pudo celebrar su primer tanto del torneo y estrelló al travesaño un remate, por segunda vez en el Mundial.

Además, Yeremy Pino acabó con el hombro izquierdo dolorido en unos minutos finales en los que Uruguay reclamó penalti de Dani Olmo sobre Fede Viñas, no señalado con el árbitro, y en el que pagaron su frustración con duras entradas que acabaron con la expulsión de Agustín Cannobio en el último minuto de añadido.