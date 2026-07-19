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    Copa del Mundo

    España y Argentina, a la prórroga con Enzo Fernández expulsado

    La final terminó 0-0 tras los 90 minutos reglamentarios y Argentina afrontará el tiempo extra con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández.

    EFE
    España y Argentina, a la prórroga con Enzo Fernández expulsado
    El árbitro Slavko Vincic muestra la roja a Enzo Fernández en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. EFE/EPA/RONALD WITTEK

    Las selecciones de España y Argentina definirán el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la prórroga, tras empatar sin goles al término de los 90 minutos reglamentarios de la final.

    El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó buena parte del encuentro y generó las ocasiones más claras, aunque no logró superar al guardameta argentino Emiliano “Dibu” Martínez.

    Argentina afrontará el tiempo extra con un jugador menos tras la expulsión de Enzo Fernández por doble tarjeta amarilla en el minuto 93.

    EFE

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