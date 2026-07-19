España y Argentina, a la prórroga con Enzo Fernández expulsado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La final terminó 0-0 tras los 90 minutos reglamentarios y Argentina afrontará el tiempo extra con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández.

Las selecciones de España y Argentina definirán el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la prórroga, tras empatar sin goles al término de los 90 minutos reglamentarios de la final.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó buena parte del encuentro y generó las ocasiones más claras, aunque no logró superar al guardameta argentino Emiliano “Dibu” Martínez.

Argentina afrontará el tiempo extra con un jugador menos tras la expulsión de Enzo Fernández por doble tarjeta amarilla en el minuto 93.