Panamá, 25 de noviembre del 2025

    COPA DEL MUNDO

    España y Argentina, en lados opuestos: así será el sorteo del Mundial 2026

    Jaime Heilbron
    España y Argentina, en lados opuestos: así será el sorteo del Mundial 2026
    De ganar sus respectivos grupos en la Copa del Mundo, España y Argentina solo se podrían enfrentar en la final. EFE.

    Las selecciones de fútbol de España, número uno del ranking FIFA, y Argentina, la número dos, no se podrán enfrentar antes de la final en caso de ganar sus respectivos grupos en el Mundial de Fútbol 2026. Así lo anunció la FIFA en un comunicado.

    Por primera vez en la historia, FIFA utilizará un nuevo sistema de preclasificación para premiar el trabajo realizado por ambas selecciones a lo largo de los últimos años. Si España y Argentina finalizan como líderes de grupo, solo podrían verse las caras en la final.

    Este procedimiento incluirá también a Francia (número tres del ranking) e Inglaterra (número cuatro). Por ende, si cada una gana su grupo, solo habría cruces entre Francia e Inglaterra en una hipotética final, y de una de esas selecciones con España o Argentina en semifinales.

    FIFA también anunció cómo funcionará el resto del sorteo, que se celebrará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, D. C.

    El Bombo 1 irá primero

    La primera parte del sorteo será el reparto entre los 12 grupos de los integrantes del Bombo 1, que reúne a los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

    México ya fue asignado anteriormente al Grupo A (A1), Canadá al Grupo B (B1) y Estados Unidos al Grupo D (D1). Cada uno tendrá una bola de color específico en el sorteo.

    España y Argentina, en lados opuestos: así será el sorteo del Mundial 2026
    De ganar sus grupos, solo podría haber un enfrentamiento entre Argentina o España con Francia o Inglaterra en las semifinales. Cortesía: FIFA.

    Las otras nueve selecciones tendrán bolas del mismo color y serán repartidas en los otros nueve grupos. Las únicas restricciones serán las ya mencionadas respecto a España, Argentina, Francia e Inglaterra.

    Los demás bombos seguirán

    La segunda parte del sorteo incluirá a las selecciones del Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

    Luego se procederá con las selecciones del Bombo 3. Tras días de especulación sobre el manejo de la repesca europea, que se celebrará en marzo, FIFA confirmó que, independientemente del ranking, todos los equipos provenientes de la repesca europea y del repechaje intercontinental irán al Bombo 4.

    España y Argentina, en lados opuestos: así será el sorteo del Mundial 2026
    Los bombos del sorteo del Mundial 2026. Cortesía: FIFA.

    Las selecciones del Bombo 3 serán: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

    Las del Bombo 4 serán: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los clasificados A, B, C y D de la repesca europea, y los Clasificados 1 y 2 del torneo intercontinental de la FIFA.

    En principio, ningún grupo tendrá más de un equipo de una misma confederación, excepto la UEFA, que con 16 clasificados tendrá al menos un equipo por grupo y un máximo de dos. Esta regla influirá directamente en la repartición del Bombo 4.

    ¿Cuándo se conocerá el calendario completo?

    FIFA informó que el calendario oficial, con días y horarios de cada partido, se dará a conocer el sábado 6 de diciembre.

    La organización del torneo tomará en cuenta las mejores condiciones para cada selección y garantizar que los fanáticos alrededor del mundo puedan ver a sus equipos según sus zonas horarias.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

