España y Bélgica empatan 1-1 en el SoFi Stadium

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Fabián Ruiz y Charles De Ketelaere fueron los autores de los goles en la primera mitad.

Bélgica responde en el SoFi Stadium y empata 1-1 ante España con un gol de Charles De Ketelaere (41′), quien puso fin a la racha de 650 minutos sin recibir goles del arquero Unai Simón en la Copa del Mundo 2026.

El onceno español había tomado la ventaja a los 30 minutos con el tanto de Fabián Ruiz, quien aprovechó un balón dentro del área para definir sin marca en el SoFi Stadium y poner en ventaja a La Roja en un momento clave del partido.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega invicto tras cinco partidos, con un balance de cuatro victorias y un empate. Su más reciente presentación fue una ajustada victoria 1-0 sobre Selección de Portugal, en un duelo cerrado que confirmó la solidez defensiva y el orden táctico del equipo español.

¡España y Bélgica se juegan el pase a Semifinales! 🔥#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 10, 2026

Por su parte, Bélgica también ha construido un camino firme hacia los cuartos de final. Los dirigidos por Rudy García acumulan tres triunfos y dos empates, mostrando equilibrio entre ataque y defensa. En octavos de final, los europeos dejaron una fuerte impresión tras imponerse 4-1 a la selección de Estados Unidos.

El enfrentamiento promete ser uno de los más parejos de esta instancia, con dos estilos bien definidos. España apuesta por la posesión del balón y el control del juego, mientras que Bélgica se apoya en su poder ofensivo y en la experiencia de sus figuras para marcar diferencias.

Más allá de los números, el duelo representa una prueba de carácter para ambos equipos, que llegan con credenciales suficientes para aspirar al título. La eficacia en las áreas y la capacidad para manejar la presión serán determinantes en un partido donde el margen de error es mínimo.

Con el pase a semifinales en juego, España y Bélgica protagonizarán un choque de alto nivel que podría definirse por detalles en uno de los duelos más esperados de los cuartos de final.