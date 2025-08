ESPN cierra un trato con la NFL para adquirir su plataforma mediática y el canal RedZone

La televisora ESPN, propiedad de Disney, cerró un acuerdo preliminar con la National Football League (NFL) para adquirir la plataforma NFL Network y el juego online NFL Fantasy, junto a los derechos de distribución del canal RedZone, en un pacto histórico que une a la liga más popular y la mayor cadena deportiva de EE.UU.

El convenio, anunciado el martes por la noche, estipula que ESPN pasará a ser propietario de NFL Network y NFL Fantasy y obtendrá los derechos de distribución del canal RedZone a operadores de cable y satélite, a cambio de que la liga de fútbol americano obtenga un 10 % de participación en la cadena.

La NFL continuará siendo propietaria de RedZone, de la que conservará los derechos de distribución digital. De igual forma, mantendrá la propiedad de otros productos mediáticos como NFL Films, NFL Podcast Network y NFL+.

“El anuncio de hoy allana el camino para que la marca de medios deportivos líder en el mundo y el deporte más popular de Estados Unidos brinden una experiencia aún más atractiva para los fanáticos de la NFL, de una manera que solo ESPN y Disney pueden hacerlo”, dijo en un comunicado el director ejecutivo de Disney, Robert Iger.

El presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, aseguró por su parte que al combinar “estos recursos multimedia de la NFL con el alcance y la innovación de ESPN” crearán “un destino de primer nivel para los aficionados al fútbol americano”.

Estimaciones de analistas citados por el medio económico CNBC afirman que la participación de la NFL en ESPN podría ascender a entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, aunque estos montos no han sido confirmados por las compañías.

Para que la alianza entre en efecto, ambas partes aún deben negociar un acuerdo final y obtener el visto bueno de los propietarios de la liga deportiva.

El pacto también deberá ser sometido al escrutinio y aprobación de las autoridades regulatorias.

El director ejecutivo de Disney adelantó además que el servicio de streaming de ESPN podría lanzarse este mismo agosto con un precio de 29,99 dólares al mes y ofrecerá acceso a la cartera de deportes profesionales y universitarios de la cadena, incluyendo a la NFL y la liga de baloncesto NBA.