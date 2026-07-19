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    Tras victoria

    ‘Esta generación es un ejemplo para España, juntos somos más fuertes’: De la Fuente

    El seleccionador español destacó el crecimiento de su equipo y aseguró que esta generación de futbolistas representa un ejemplo para el deporte y la juventud del país.

    EFE
    ‘Esta generación es un ejemplo para España, juntos somos más fuertes’: De la Fuente
    Luis de la Fuente, seleccionador de España, levanta el trofeo de la Copa del Mundo mientras el equipo celebra la conquista del título tras vencer a Argentina en la final del Mundial 2026. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF.

    Luis de la Fuente, seleccionador de España, aseguró este domingo, después de conquistar el Mundial 2026 con una victoria por 1-0 ante Argentina, que esta generación de futbolistas es un ejemplo para el país y destacó el orgullo de haber acompañado al equipo hasta el título.

    “Estoy muy emocionado cuando echo la vista atrás”, declaró el técnico en una entrevista con ‘TVE’ tras la final, en la que España consiguió su segunda Copa del Mundo.

    De la Fuente resaltó el compromiso de sus jugadores y recordó las palabras que le transmitieron durante el proceso.

    “Hemos hablado mucho con los jugadores y me decían: ‘Míster, hemos ganado todo’. Y eso es maravilloso. Una generación de futbolistas que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, para España. Juntos somos más fuertes. Que no le quepa duda a nadie”, afirmó.

    El entrenador español también destacó el camino recorrido por sus futbolistas, quienes, según explicó, mantuvieron la confianza en una idea de juego hasta alcanzar el máximo logro.

    ‘Esta generación es un ejemplo para España, juntos somos más fuertes’: De la Fuente
    Luis de la Fuente, seleccionador de España, da instrucciones durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. EFE/EPA/WILL OLIVER.

    “Mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de grandes futbolistas, con un potencial y un talento excepcional”, señaló.

    Para De la Fuente, la final pudo haberse resuelto antes, pero las intervenciones del arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez mantuvieron con vida a su selección.

    “Las grandes intervenciones de ‘Dibu’ han impedido que el partido se ganara antes y que nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia”, explicó.

    El técnico español reconoció que, pese a la ventaja numérica por la expulsión de Enzo Fernández en Argentina durante la prórroga, una final mundialista siempre exige máxima concentración.

    “Esta es una final de un Mundial y, aunque con diez, tienes que sufrir. Hemos demostrado otra vez que estamos preparados para todo”, concluyó.

    EFE

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