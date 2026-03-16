Estados Unidos pasa a su tercera final seguida al vencer a Dominicana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Estados Unidos derrotó 2-1 a República Dominicana con jonrones de Henderson y Anthony y avanzó a su tercera final consecutiva del Clásico Mundial.

Estados Unidos hizo valer los dos jonrones conectados por Gunnar Henderson y Roman Anthony en la cuarta entrada para derrotar este domingo por 2-1 a República Dominicana y avanzar por tercera vez consecutiva a la final del Clásico Mundial de Béisbol.

Team USA is headed back to the #WorldBaseballClassic Final for the THIRD STRAIGHT TIME! pic.twitter.com/Mrh7CPkz6W — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

En un emotivo partido jugado en el estadio Loan Depot Park de Miami, la tensión se vivió de principio a fin y la última acción quedó envuelta en polémica cuando el juez vio strike tras el lanzamiento de Mason Miller que dejó out al ambidextro dominicano Geraldo Perdomo y selló la victoria estadounidense.

Estados Unidos espera rival por el título de quien gane la otra semifinal, que se juega este lunes entre las selecciones de Italia y Venezuela.

El sábado, Italia se confirmó como sorpresa del certamen al eliminar a Puerto Rico con un triunfo por 8-6, mientras que Venezuela derrotó por 8-5 a Japón, el campeón defensor.

Junior Caminero knew.

The Dominican Republic dugout knew.

The crowd knew.



Expect everything. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/NOMyKboTFR — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

República Dominicana abrió la pizarra en el segundo episodio cuando Junior Caminero conectó un jonrón solitario ante Paul Skenes que además estableció un récord de 15 cuadrangulares en el torneo y superó lo hecho por México en la edición de 2009. La novena quisqueyana terminó el torneo bateando para .350.

No obstante, el poder al bate no se evidenció para los dominicanos por el resto del partido, especialmente ante Skenes, quien permitió una carrera con seis hits en cuatro entradas y un tercio de trabajo, para ser bien respaldado a continuación y hasta el final por el bullpen de Estados Unidos.

GUNNAR HENDERSON TIES IT WITH A HOMER! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/aPcM4YiBVl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

Los estadounidenses aprovecharon su efectividad con el madero en la cuarta entrada cuando Henderson conectó un jonrón ante Luis Severino que decretó el empate, para que poco después Anthony sacara la bola del parque frente al lanzador dominicano Gregory Soto.

ROMAN ANTHONY GIVES TEAM USA THE LEAD! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/JjEYhF0rQe — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

Además del sólido trabajo de Skenes, Estados Unidos exhibió en el diamante de Miami la calidad de estrellas como Aaron Judge y Bryce Harper e hizo un juego inteligente para contener la batería dominicana representada por Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto.

MASON MILLER WINS THE BATTLE



TEAM USA WINS THE GAME! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/IJCG9vjv5r — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

Estados Unidos cayó contra Japón en la final de 2023 por 3-2 y en la de 2017 apabulló a Puerto Rico por 8-0.