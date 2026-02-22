Estados Unidos se baña en oro 46 años después en hockey sobre hielo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Estados Unidos se proclamó este domingo campeón olímpico de hockey sobre hielo en Milán Cortina 2026 por primera vez tras 46 años de sequía, al superar en la gran final a Canadá (2-1) gracias a un gol decisivo de Jack Hughes en el tiempo suplementario.

Gol de oro de Hughes, apenas un minuto y cuarenta segundos después de comenzar el tiempo extra, y Estados Unidos celebró en masa el título olímpico, el tercero en su palmarés en esta disciplina. Desde los Juegos de Lake Placid 1980 que no lo conseguía, en una edición especial ya que volvió a tener jugadores de la NHL 12 años después de la última vez.

Nivel altísimo el del hockey sobre hielo en Milán, Canadá pudo llevarse la medalla de oro porque, de hecho, disparó más veces que unos Estados Unidos que se tomaron la venganza tras haber perdido dos finales olímpicas ante los canadienses, en una rivalidad histórica en el hockey sobre hielo.

RED, WHITE, BLUE AND GOLD. TEAM USA IS BRINGING HOME THE #WINTEROLYMPICS GOLD. 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/tbv1BILBDj — USA Hockey (@usahockey) February 22, 2026

Estados Unidos se adelantó con el tanto de Matthew Boldy en el minuto 6, tras asistencia de Auston Matthews.

Canadá consiguió empatar justo al final del segundo período con el tanto de Cale Makar y tras 20 minutos sin goles en el tercero, bastó poco más de un minuto y medio en el tiempo suplementario para que el oro regresase a Estados Unidos y poner con épica, con una final a la altura, el broche de oro a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.

El bronce se lo adjudicó Finlandia, campeón olímpico en Pekín 2022, al superar en el partido por el bronce a Eslovaqua con un marcador de 6-1.