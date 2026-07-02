Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina chocan por el pase a octavos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto de Mauricio Pochettino busca romper su histórica sequía ante selecciones europeas frente a una sorprendente Bosnia-Herzegovina.

El encuentro se disputará este miércoles 1 de julio a las 7:00 p. m. (hora de Panamá) en el San Francisco Bay Area Stadium, con un boleto a los octavos de final en juego.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino llega tras una sólida fase de grupos, en la que terminó con dos victorias y una derrota.

Mientras que Bosnia-Herzegovina afronta el compromiso después de firmar la mejor actuación mundialista de su historia al clasificar, por primera vez, a una ronda de eliminación directa.

Jugadores de Bosnia-Herzegovina celebran el 1-0 ante Catar durante la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/STEPHAN BRASHEAR

Si bien este será el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones, los tres anteriores fueron amistosos disputados entre 2013 y 2021.

Estados Unidos permanece invicto en este historial, con dos triunfos y un empate.

El fantasma europeo

Sin embargo, los antecedentes de los estadounidenses frente a rivales europeos en la Copa del Mundo no son alentadores.

Solo han ganado dos de sus últimos 21 partidos mundialistas contra selecciones de la UEFA (dos victorias, un empate y 18 derrotas) y acumulan 13 encuentros consecutivos sin vencer a un cuadro europeo desde el triunfo por 3-2 sobre Portugal en Corea-Japón 2002.

Aquella edición también marcó su última victoria en una fase de eliminación directa, cuando superó por 2-0 a México en los octavos de final.

Ilusión histórica

Bosnia-Herzegovina, por su parte, vive un torneo histórico.

Antes de 2026, su única participación había sido en Brasil 2014, donde no superó la fase de grupos.

Ahora, buscará seguir haciendo historia en su estreno en una fase definitiva.

No obstante, los europeos deberán corregir su fragilidad defensiva: han recibido goles en cada uno de sus seis partidos disputados en Copas del Mundo y son la selección con más encuentros en el torneo sin registrar una portería invicta.

En contraste, el ataque bosnio ha sido una de las sorpresas del campeonato.

El catarí Ahmed Al-Ganehi (izq.) disputa el balón con Kerim Alajbegovic, de Bosnia-Herzegovina. EFE/EPA/STEPHAN BRASHEAR

Anotó tres goles de tiro de esquina durante la fase de grupos, la cifra más alta entre los sectores A y F.

La última selección que había anotado más tantos por esa vía en una misma edición mundialista fue Inglaterra, con cuatro en Rusia 2018.

Por su parte, Estados Unidos también ha destacado por su producción ofensiva.

Sus ocho goles en la fase previa representan la mejor marca del equipo en una Copa del Mundo y lo ubican entre los ataques más efectivos del torneo.

Nombres a seguir

En el plano individual, Folarin Balogun suma dos anotaciones y busca convertirse en apenas el tercer estadounidense en alcanzar al menos tres goles en una misma edición del Mundial, después de Bert Patenaude (cuatro en 1930) y Landon Donovan (tres en 2010).

Folarin Balogun celebra un gol con sus compañeros durante un partido del grupo D ante Paraguay. EFE/ Omar Alonso

Otro nombre a seguir será el de Ermin Mahmic.

El delantero bosnio ha convertido dos goles con apenas dos remates en lo que va del certamen, una muestra de eficacia que intentará mantener frente a la selección anfitriona, la cual aspira a aprovechar el respaldo de su público para seguir avanzando en el torneo.

El portero Mahmud Abunada de Catar concede el gol del 2-0 durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE/EPA/STEPHAN BRASHEAR

Posibles alineaciones

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Sergiño Dest, Folarin Balogun y Christian Pulisic.

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Le vainqueur a une place en huitièmes !! ✅



Vos pronos ? 👀 pic.twitter.com/aXr0wlkpHD — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 1, 2026

Bosnia-Herzegovina: Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic y Edin Dzeko.