‘Este es el partido más importante de mi carrera’: José Luis Rodríguez previo a El Salvador

La Selección Mayor de Panamá completó este miércoles su plantilla de 24 jugadores con la incorporación del defensor José Córdoba, quien arribó desde Inglaterra, donde milita con el Norwich City.

Con la llegada del central, Thomas Christiansen pudo contar por primera vez con el grupo completo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Juan Diaz, de cara al partido de este viernes 10 de octubre en el estadio Cuscatlán ante El Salvador.

El plantel panameño trabajó este miércoles por la tarde, y tendrá una quinta sesión en la mañana de este jueves antes de tomar el vuelo chárter a la capital salvadoreña.

El encargado de hablar ante los medios fue José Luis Rodríguez, quien asumió la responsabilidad de transmitir el sentir del grupo en la previa del duelo. El jugador del Juarez mexicano dejó claro que el plantel está enfocado y convencido de que la visita a San Salvador es un partido decisivo.

“Tenemos claro que si queremos ir al Mundial tenemos que ser más contundentes. De nada vale que generemos ocasiones si no concretamos. En estos dos partidos lo fundamental será eso: aprovechar las oportunidades. Contra El Salvador será un partido de ganar sí o sí, no hay excusa”, afirmó el volante, que reconoció la trascendencia personal y colectiva del compromiso.

Rodríguez calificó el choque del viernes como “el más importante” de su carrera, al entender que Panamá se juega gran parte de sus aspiraciones de clasificación.

El Puma también subrayó que el plantel llega motivado tras reflexionar sobre lo ocurrido en la fecha FIFA de septiembre.

“Analizamos, trabajamos y sabemos qué corregir. Nos hemos preparado para enfrentar un bloque bajo como el de El Salvador, que suele cerrarse mucho atrás, pero estamos convencidos de que encontraremos la manera de hacerles daño”, apuntó.

Consciente de la histórica dificultad de ganar en el Cuscatlán, Rodríguez no dudó en afirmar que las estadísticas “están para romperse”. Panamá no logra un triunfo en suelo salvadoreño desde 1976, pero el plantel considera que esta es la oportunidad de cambiar esa página.

“Nos da igual si hay 30 mil o 50 mil personas en las gradas, vamos a ir convencidos de que podemos sacar la victoria”, expresó con firmeza.

El jugador también fue claro en cuanto a la actitud que espera del grupo: “Tenemos que ir a pararnos en ese estadio, mostrar carácter y demostrar que queremos estar en el Mundial. No basta con jugar bien, hay que dar un paso más”.

El compromiso del viernes ante El Salvador marcará la primera prueba de la ventana de octubre, que completará el martes 14 con el duelo en casa frente a Surinam.