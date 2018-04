Un estelar DeRozan da triunfo a Toronto, que va 2-0 arriba en la serie

Este Un desborde ofensivo de DeMar DeRozan le dio este martes una victoria de 130-119 a los Toronto Raptors sobre los Washington Wizards, para irse arriba 2-0 en su serie de primera ronda de playoffs en la Conferencia Este de la NBA.

DeRozan totalizó 37 puntos y 14 rebotes, mientras que su compañero, el armador Kyle Lowry terminó con 13 tantos y 12 asistencias.

Con sus 37 puntos, DeRozan empató su mejor marca en un partido de postemporada.

El lituano Jonas Valanciunas y el español Serge Ibaka también destacaron por el quinteto canadiense con 19 puntos y 14 capturas el primero y 10 cartones con ocho servicios para anotación el segundo.

Los Raptors pusieron récord de puntos para el primer tiempo en un partido de playoffs con 76 tantos, cuando se fueron al descanso intermedio 76-58.

Toronto también estableció un récord en playoffs con 44 puntos en el primer parcial, incluidos 13 de DeRozan.

El máximo anterior de Toronto en puntos en un cuarto de un juego de postemporada fue de 39, frente a Orlando en 2008. Su máximo anterior en la primera mitad fue de 63, contra Miami en 2016.

El tercer partido de la serie se jugará este viernes 20 de abril, en caza de los Wizards.

CELTICS Y PELICANS GANAN

Los Boston Celtics derrotaron este martes a los Milwaukee Bucks 120-106 con excelentes actuaciones de Jaylen Brown, Terry Rozier, Marcus Morris y el dominicano Al Horford. Además los Pelicans arañaron un nuevo triunfo en Portland en la primera ronda de los playoffs.

Brown se desbordó con 30 puntos, Rozier con 23 y ocho asistencias, Morris con 18 saliendo de la banca y Horford con 16 unidades.

Jaylen Brown makes history with a 30-point performance, in the Celtics 120-106 victory over the Bucks in Game 2. pic.twitter.com/8hHv2ZizJz