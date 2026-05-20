Estevis López es convocado por River Plate para la Copa Imposible en Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El torneo juvenil contará con equipos destacados de Sudamérica y Centroamérica, como Boca Juniors, Chivas y la selección de Colombia.

El talentoso futbolista panameño Estevis López fue incluido entre los 18 jugadores convocados por River Plate para disputar la Copa Imposible, un torneo juvenil que se llevará a cabo del 24 al 30 de mayo en Medellín, Colombia.

Este certamen reunirá a equipos de alto nivel de Sudamérica y Centroamérica, incluyendo a Boca Juniors, Argentinos Juniors, Chivas Guadalajara, Atlético Nacional, Deportivo Cali y la selección de Colombia, entre otros.

López, quien actualmente forma parte de la selección Sub-17 de Panamá, destaca por su participación en el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol con Veraguas United, club con el que llegó hasta las semifinales. Se ha convertido en un referente del equipo tras su regreso, luego de desarrollarse en las categorías menores hasta el año pasado.

Estevis López intenta sacar un remate con la fuerte marca de Uzbekistán. Foto: Cortesía/Fepafut

El torneo se jugará principalmente en el estadio Atanasio Girardot, con el Estadio Cincuentenario y el Estadio Marte 1 como sedes alternas. Los 16 equipos participantes estarán divididos en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la fase final por la Copa de Oro, mientras que los equipos restantes competirán en los cuadros de Copa de Plata y Bronce.

Estevis López controla la esférica en el partido contra Dominica. Foto: Carlos Vidal

Para López, este torneo será una valiosa experiencia internacional que complementa su formación y desarrollo como futbolista, especialmente considerando que ya se perfila para su segundo Mundial Sub-17 con la selección de Panamá.