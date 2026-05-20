Panamá, 20 de mayo del 2026

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    Fútbol

    Estevis López es convocado por River Plate para la Copa Imposible en Colombia

    El torneo juvenil contará con equipos destacados de Sudamérica y Centroamérica, como Boca Juniors, Chivas y la selección de Colombia.

    Humberto Cornejo
    Estevis López es convocado por River Plate para la Copa Imposible en Colombia
    Estevis López durante el partido de semifinales contra Alianza. Foto: Cortesìa/LPF

    El talentoso futbolista panameño Estevis López fue incluido entre los 18 jugadores convocados por River Plate para disputar la Copa Imposible, un torneo juvenil que se llevará a cabo del 24 al 30 de mayo en Medellín, Colombia.

    Este certamen reunirá a equipos de alto nivel de Sudamérica y Centroamérica, incluyendo a Boca Juniors, Argentinos Juniors, Chivas Guadalajara, Atlético Nacional, Deportivo Cali y la selección de Colombia, entre otros.

    López, quien actualmente forma parte de la selección Sub-17 de Panamá, destaca por su participación en el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol con Veraguas United, club con el que llegó hasta las semifinales. Se ha convertido en un referente del equipo tras su regreso, luego de desarrollarse en las categorías menores hasta el año pasado.

    Estevis López es convocado por River Plate para la Copa Imposible en Colombia
    Estevis López intenta sacar un remate con la fuerte marca de Uzbekistán. Foto: Cortesía/Fepafut

    El torneo se jugará principalmente en el estadio Atanasio Girardot, con el Estadio Cincuentenario y el Estadio Marte 1 como sedes alternas. Los 16 equipos participantes estarán divididos en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la fase final por la Copa de Oro, mientras que los equipos restantes competirán en los cuadros de Copa de Plata y Bronce.

    Estevis López es convocado por River Plate para la Copa Imposible en Colombia
    Estevis López controla la esférica en el partido contra Dominica. Foto: Carlos Vidal

    Para López, este torneo será una valiosa experiencia internacional que complementa su formación y desarrollo como futbolista, especialmente considerando que ya se perfila para su segundo Mundial Sub-17 con la selección de Panamá.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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