Estevis López marca en el triunfo del Bayern sobre el Jeju SK

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño anotó en el triunfo 5-3 del FC Bayern World Squad en Corea del Sur, en la gira asiática del proyecto bávaro de desarrollo de jóvenes talentos.

El joven futbolista panameño Estevis López continúa aprovechando su proyección internacional con el FC Bayern World Squad, tras anotar un gol en la victoria 5-3 sobre el Jeju SK de Corea del Sur, en el inicio de la gira del conjunto alemán por territorio asiático.

El atacante istmeño fue protagonista desde el arranque al marcar el primer tanto del encuentro, luego de una acción colectiva por banda derecha en la que el Bayern mostró su característico juego vertical y de transiciones rápidas. López recibió el balón dentro del área, se deshizo de un defensor y definió con un remate de zurda al segundo palo, venciendo al guardameta rival.

El tanto del panameño formó parte de una actuación ofensiva destacada del equipo mundial del Bayern, que contó también con anotaciones de Heitor Velter, Noah Shogbaike y Youssef Mokhtari. El conjunto bávaro, en su Clase 2026, continúa su gira de preparación con el objetivo de potenciar a jóvenes talentos de diferentes partes del mundo en un entorno profesional de alto nivel.

El proyecto FC Bayern World Squad, que disputa su sexta edición, reúne a 23 jugadores nacidos en 2008 y 2009, provenientes de 15 países seleccionados para vivir una experiencia de desarrollo futbolístico en una estructura de élite.

En el cuerpo técnico, el programa mantiene la continuidad con el exdelantero Roy Makaay como entrenador principal, acompañado por Diego Contento como asistente y Bernd Dreher como entrenador de porteros.