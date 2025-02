Estevis López: ‘Mi mamá me pide que no me desenfoque’

Escuchar audio noticia

Leonardo Pipino igualó a Jorge Dely Valdés en clasificar a Panamá a mundiales en dos categorías distintas como entrenador, luego de que el elenco nacional venciera 2-1 a República Dominicana en el estadio Rommel Fernández.

Así, la selección Sub-17 panameña aseguró su participación en el Mundial de Catar 2025, marcando la cuarta vez que el país accede a esta competencia tras México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

El equipo de Pipino dominó el Grupo G de las Eliminatorias de Concacaf con nueve puntos, 13 goles a favor y solo uno en contra.

En el partido decisivo contra Dominicana, Panamá impuso su juego ofensivo desde el arranque, generando varias oportunidades que fueron frustradas por el arquero rival, Wilkins Geraldo. La resistencia dominicana cayó al minuto 29, cuando Mikel Prado definió con clase tras un pase de taco de Abraham Altamirano para el 1-0.

Sin embargo, los dominicanos reaccionaron antes del descanso e igualaron el marcador al minuto 44 con un tanto de Alejandro López. En la segunda mitad, el encuentro se volvió más disputado, pero Panamá encontró la diferencia en los minutos finales. Al minuto 87, Estevis López marcó el gol del triunfo tras conectar un centro de Pablo Aranda. Panamá pudo ampliar la ventaja en tiempo de descuento, pero Geraldo atajó un penal de Altamirano.

Al final del encuentro, Pipino destacó la importancia de la clasificación y el trabajo que queda por delante.

“Ahora depende de la federación, de lo que dispongan y se pueda hacer. Queremos hacer algo acorde al Mundial, no nos conformamos con llegar, vamos a competir y avanzar a octavos”, afirmó el técnico argentino, quien vuelve a un Mundial juvenil diez años después de haber dirigido a la Sub-20 en Nueva Zelanda 2015.

Cabe resaltar que la carrera de Pipino con Panamá también incluye la primera participación en el fútbol masculino de los Juegos Panamericanos, Toronto 2015, luego de terminar subcampeones del clasificatorio Sub-20 en Jamaica.

Por su parte, Estevis López, autor del gol decisivo, compartió su emoción y madurez ante el logro.

“Trato de manejar todo esto con mucha madurez. Mi mamá me pide que no me desenfoque y que me dedique solamente a jugar al fútbol”, comentó el volante nacido en octubre 2009.

López, quien pertenece a la Academia Costa del Este y pasó todo el 2024 en fuerzas básicas de River Plate en Argentina, también resaltó el papel de su psicóloga deportiva en su preparación mental.

Pipino aclaró la razón por la que López tan solo jugó 33 minutos y no fue titular en el partido decisivo del clasificatorio.

“Ayer no pudo entrenar. Estevis tenía mucha molestia en los isquiotibiales, era un partido muy duro y no podíamos arriesgarlo si no estaba al 100%”, comentó.