Esto dijeron Andrés Andrade y César Blackman sobre la victoria de Panamá en tierras guatemaltecas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol de Panamá dio un golpe de autoridad al vencer 2-3 a Guatemala en el estadio El Trébol.

Un resultado que acerca a la Roja al objetivo mundialista y que estuvo cargado de emociones, personalidad y liderazgo dentro del vestuario.

Con un doblete de Cecilio Waterman (30’ y 44’) y una definición crucial de José Fajardo al minuto 78, Panamá volvió a ganar en un escenario complicado. Los chapines reaccionaron con goles de Arquímedes Ordóñez (69’) y Rudy Muñoz (72’).

Tras el compromiso, dos de las voces más importantes del partido, Andrés Andrade y César Blackman, analizaron lo sucedido y enviaron mensajes de compromiso en la zona mixta del coliseo.

“Vamos a clasificar, Dios primero”, dijo Andrade, uno de los pilares del equipo, quien destacó el carácter mostrado en un partido que se complicó más de lo esperado.

“Tengo que felicitar a mis compañeros también, creo que estuvimos muy compactos, a pesar de que nos realizaron el empate. Supimos aguantar bien al remontarlos. Creo que tenemos que seguir así, porque tenemos un partido muy importante ahora en casa”, agregó.

La Pantera encuentra la red 🤩 pic.twitter.com/ILkIL3IJDQ — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

Andrade reconoció que el 2-0 no era garantía y que el equipo tuvo que demostrar temple para recomponerse.

“El 2-0 es el resultado más engañoso en el fútbol, y se notó el día de hoy que nos consiguieron el empate, pero lo importante fue la victoria”, manifestó el zaguero del LASK de Austria, quien dejó clara la necesidad de ajustar detalles, pero también la confianza del grupo.

“Ahora tenemos que enfocarnos en nosotros. Estamos concentrados y enfocados, porque por ahí necesitamos bastantes goles, pero estamos confiados porque hoy fuimos contundentes y podemos conseguirlo en casa. Al final, son pequeños detalles que tenemos que corregir. Por ahí fue un poco de desconcentración”.

Los canaleros se llevan los 3 puntos 🙌 pic.twitter.com/76swXXftTk — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

Por su parte, Blackman no pudo esconder su felicidad de volver a ser titular con la Roja, aunque lamentó la baja de Michael Amir Murillo.

“Todos sabemos que hay un gran jugador, que Amir Murillo lastimosamente no pudo estar con nosotros”, expresó Blackman en la zona mixta.

“Hay que estar siempre ahí, siempre positivo, siempre apoyando al equipo para que se te dé la oportunidad. Me sentí muy bien, me sentí muy feliz. Yo creo que todo jugador que está en la Selección quiere jugar”.

Blackman también alentó a los fanáticos a apoyar a la Roja el próximo martes 18 de noviembre, cuando Panamá cierre la eliminatoria mundialista rumbo al 2026.

“Le digo a la afición de Panamá que el martes necesitamos de ellos. Necesitamos que sean el jugador número 12 fuera a la cancha”, finalizó.