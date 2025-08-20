Esto dijo Mario Méndez tras la victoria del Plaza Amador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director técnico Mario Méndez, del Plaza Amador, habló en conferencia de prensa tras la victoria del martes de su equipo ante el Managua FC por 3-2. El triunfo significó la clasificación del onceno panameño a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Mario Méndez, director técnico del Plaza Amador, resaltó las fortalezas ofensivas y advirtió sobre las debilidades ofensivas del equipo tras la victoria por 3-2 ante el Managua FC que lo clasificó a cuartos de final de la Copa Centroamericana.



Video: Elysée Fernández… pic.twitter.com/4t6mi1MG3D — La Prensa Panamá (@prensacom) August 20, 2025

Plaza Amador fue dominante a lo largo de los primeros 65 minutos, anotando tres goles para tomar ventaja de 3-0. Esto fue producto de una presión alta asfixiante y una posesión del balón de cerca del 80% por momentos.

“En el principio hicimos una primera etapa muy buena, muy sólida,” sostuvo Méndez. “Tuvimos para ampliar el marcador, más no se dio. En la segunda etapa, pues, hicimos un gol empezando el segundo tiempo. Cuando realicé los cambios, los cambios siempre han sido revulsivos dentro de la etapa de inicio, que he estado acá, tanto nacional como internacionalmente, pero hoy los cambios metieron un poquito el equipo para atrás,” compartió.

La salida de Joseph Jones por molestia muscular no estaba en los planes de Méndez, ya que su deseo era que terminara el partido.

“La salida por molestia muscular de Jones nos complica un poquito,” señaló Méndez. “Porque queríamos llevar a Jones hasta instancias finales para poder que aguantara, pero igual yo creo que en el papel, nosotros hicimos nueve puntos, no es fácil,” sostuvo.

Méndez también se refirió a los lapsos mentales que ha tenido el Plaza Amador en sus dos últimos partidos de Copa Centroamericana. Cuando ganaba 1-5 al Antigua de Guatemala, recibió dos goles y cerró el partido 5-3; y luego ante Managua FC, ganando 3-0, terminó pidiendo la hora con una ajustada victoria por 3-2.

“Tú corriges ganando,” sentenció Méndez. “La verdad que tenemos que trabajar sobre eso. Mentalmente hay que fortalecer un poco más la parte defensiva, porque nos meten balones atrás que cuestan mucho a espaldas y, bueno, hay que trabajar sobre eso, mejorarlo, para poder nosotros ser más sólidos. Con la pelota somos buenos, tenemos llegada, pero necesitamos más solidez defensiva para poder aspirar a llegar más lejos en esta Copa Centroamericana,” terminó.

‘Cholito’ también habló sobre su decisión en los movimientos desde el banquillo.

“Los cambios siempre nos dan resultado,” declaró Méndez en rueda de prensa. “Richie (Ricardo Phillips Jr.) siempre viene de la banca en estos partidos de Centroamericana, al igual que Ovidio (López). Siempre son esos revulsivos, pero hoy se nos quedó un poco el equipo. Los últimos 10, 15 minutos el equipo sufrió. Pero bueno, yo creo que esto es parte de la mejoría del equipo,” señaló.

Yoameth Murillo y Harold Cummings ingresaron por Joel Lara y Joseph Jones, respectivamente, al minuto 60, poco después del tercer gol del Plaza Amador que puso el partido 3-0. El primer gol del Managua FC cayó al minuto 68 y el segundo al minuto 81.

Entre el primer y segundo gol del Managua FC, también salieron Alberto ‘Negrito’ Quintero al minuto 70 —quien asistió en el primer gol— y Everardo Rose, quien aportó un gol y una asistencia.

‘Cholito’ Méndez también se refirió a la situación actual de Harold Cummings, nuevo refuerzo en defensa.

“Lo de Cummings, estamos tratando de darle continuidad, de tratar de darle minutos, para que pueda entrar dentro del equipo,” compartió Méndez. “Pero sabemos que le hace falta y lo vamos a seguir trabajando hasta que pueda lograr tener el nivel que queremos,” cerró.

El Plaza Amador volverá a las canchas el próximo miércoles, cuando reciba al Alianza FC de El Salvador en el Estadio Rommel Fernández. Ese será el último partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, programado para iniciar a las 7:00 p.m. (hora de Panamá).