    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Eliminatorias de la Concacaf

    Esto es lo que debes saber sobre el partido Panamá–Surinam en el Rommel Fernández

    Henry Cárdenas P.
    El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, dirige el último entrenamiento de la selección antes del partido de este martes. LP/Elysée Fernández

    El Estadio Rommel Fernández volverá a vibrar este martes 14 de octubre con la selección de Panamá enfrentando a Surinam por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo de 2026. A continuación, te contamos 11 cosas importantes que debes saber antes del partido.

    Boletos totalmente agotados

    Por segundo encuentro consecutivo, todas las entradas para el partido fueron vendidas. Las autoridades recomiendan llegar con tiempo, ya que el acceso será controlado desde temprano.

    Inicio temprano del operativo de seguridad

    El dispositivo de seguridad arranca a las 6:00 a.m., coordinado por la Policía Nacional, con apoyo del Sinaproc, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Gobierno.

    Más de 700 personas velarán por la seguridad

    En total, participarán 700 unidades entre agentes del orden, seguridad privada y personal logístico de la Fepafut.

    Tres perímetros de control

    Habrá tres anillos de seguridad con verificación en cada acceso.

    Primer perímetro: de 6:00 a.m. a 12:00 p.m.

    Segundo perímetro: de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

    Tercer perímetro: incluye las entradas peatonales cercanas al casino, al 911 y al área VIP de la piscina Eileen Coparropa.

    Esto es lo que debes saber sobre el partido Panamá–Surinam en el Rommel Fernández
    Estadio Rommel Fernández. LP/Elysée Fernández

    No se permitirán objetos peligrosos

    Está prohibido ingresar con bengalas, fuegos pirotécnicos, armas de fuego u objetos punzocortantes.

    El incumplimiento de estas normas podría generar sanciones inmediatas.

    Habrá jueces de paz en el estadio

    Gracias a la coordinación entre el Municipio de Panamá y el Ministerio de Gobierno, se contará con jueces de paz para aplicar sanciones a quienes incumplan las reglas.

    Cada asistente debe tener su boleto digital

    Incluso los niños, sin importar la edad, deben contar con su propio boleto digital para poder ingresar.

    No habrá boletos físicos

    La Fepafut recordó que solo se emitirán entradas digitales. No existen boletos impresos para este partido.

    Evita la reventa y los boletos falsos

    La federación insiste en no comprar boletos en reventa, ya que podrían ser falsos y generar inconvenientes en los accesos.

    Llega con tiempo y paciencia

    Las autoridades piden a los aficionados anticiparse y mantener la calma durante los controles. Todo el operativo busca que los hinchas disfruten el partido de forma segura y ordenada.

    Hora del partido y transmisión por TV

    El partido Panamá ante Surinam por la fase final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2026 se juega este martes 14 de octubre a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

    se podrá ver en vivo a través de TVN, RPC, TVMax y Telemetro.

