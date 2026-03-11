Estocada de campeón: PSG toma ventaja decisiva sobre Chelsea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El conjunto de Luis Enrique goleó 5-2 al Chelsea, en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El París Saint-Germain se impuso por 5-2 al Chelsea en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un duelo parejo hasta el último cuarto de hora, cuando Kvaratskhelia, entrando desde el banquillo, anotó dos goles y selló la victoria para los de Luis Enrique.

Los primeros goles del PSG llegaron por Barcola (10′) y Dembélé (15′), mientras que Neto (28′) y Palmer (37′) anotaron para el Chelsea, equilibrando momentáneamente el marcador.

Más tarde, Vitinha (74′) completó la goleada tras un error del portero Jörgensen. Kvaratskhelia (86′ y 90+4′) cerró el resultado con dos tantos decisivos, que ponen al PSG con una ventaja importante de cara a la vuelta en Stamford Bridge.

El encuentro mostró a un Chelsea peligroso y con oportunidades, pero la fe y la efectividad del PSG terminaron marcando la diferencia.