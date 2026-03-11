Panamá, 12 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Estocada de campeón: PSG toma ventaja decisiva sobre Chelsea

    El conjunto de Luis Enrique goleó 5-2 al Chelsea, en los octavos de final de la Liga de Campeones.

    EFE
    Estocada de campeón: PSG toma ventaja decisiva sobre Chelsea
    Jugadores del PSG celebran con sus fanáticos el triunfo sobre el Chelsea. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

    El París Saint-Germain se impuso por 5-2 al Chelsea en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un duelo parejo hasta el último cuarto de hora, cuando Kvaratskhelia, entrando desde el banquillo, anotó dos goles y selló la victoria para los de Luis Enrique.

    Los primeros goles del PSG llegaron por Barcola (10′) y Dembélé (15′), mientras que Neto (28′) y Palmer (37′) anotaron para el Chelsea, equilibrando momentáneamente el marcador.

    Más tarde, Vitinha (74′) completó la goleada tras un error del portero Jörgensen. Kvaratskhelia (86′ y 90+4′) cerró el resultado con dos tantos decisivos, que ponen al PSG con una ventaja importante de cara a la vuelta en Stamford Bridge.

    El encuentro mostró a un Chelsea peligroso y con oportunidades, pero la fe y la efectividad del PSG terminaron marcando la diferencia.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • La naviera china Cosco Shipping suspende operaciones en el puerto de Balboa. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más