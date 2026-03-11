Estocada de campeón: PSG toma ventaja decisiva sobre Chelsea

El París Saint-Germain se impuso por 5-2 al Chelsea en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un duelo parejo hasta el último cuarto de hora, cuando Kvaratskhelia, entrando desde el banquillo, anotó dos goles y selló la victoria para los de Luis Enrique.
On prend la première manche !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 11, 2026
ICI C'EST PARIS ! ❤️💙#PSGCHE I #UCL pic.twitter.com/0NMvIfvNjY
Los primeros goles del PSG llegaron por Barcola (10′) y Dembélé (15′), mientras que Neto (28′) y Palmer (37′) anotaron para el Chelsea, equilibrando momentáneamente el marcador.
Más tarde, Vitinha (74′) completó la goleada tras un error del portero Jörgensen. Kvaratskhelia (86′ y 90+4′) cerró el resultado con dos tantos decisivos, que ponen al PSG con una ventaja importante de cara a la vuelta en Stamford Bridge.
𝐌𝐕𝐏 🏆🇬🇪 pic.twitter.com/GJ8loR0l58— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 11, 2026
El encuentro mostró a un Chelsea peligroso y con oportunidades, pero la fe y la efectividad del PSG terminaron marcando la diferencia.