Estos son los 23 convocados de Panamá contra Sudáfrica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá presentó su convocatoria para enfrentar a Sudáfrica, con jóvenes promesas, regresos importantes y ausencias destacadas en la lista de 23 jugadores.

Este martes, el director técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, anunció en conferencia de prensa la lista de 23 jugadores convocados para los partidos amistosos frente a Sudáfrica.

Thomas Christiansen llamó a tres arqueros, nueve defensores, siete volantes y cuatro delanteros para los amistosos frente a Sudáfrica. Cortesía: FEPAFUT.

El estratega llamó a tres arqueros, nueve defensores, siete volantes y cuatro delanteros, conformando un grupo equilibrado para esta doble fecha internacional.

LISTA DE CONVOCADOS

GUARDAMETAS

Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía Nacional (URU)

César Samudio Marathón (HON)

DEFENSAS

César Blackman Slovan Bratislava (SVK)

Jorge Gutiérrez Dep La Guaira (VEN)

Amir Murillo Besiktas (TUR)

Andrés Andrade LASK Linz (AUT)

Martín Krug Levante (ESP)

José Córdoba Norwich City (ENG)

Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)

Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)

Roderick Miller PFC Turan Tovuz (AZE)

VOLANTES

Aníbal Godoy San Diego FC (USA)

Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)

Carlos Harvey Minnesota United (USA)

Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)

César Yanis CD Cobresal (CHI)

Yoel Bárcenas Mazatlán FC (MEX)

DELANTEROS

Ismael Díaz León (MEX)

Cecilio Waterman Universidad de Concepción (CHI)

José Fajardo Universidad Católica (ECU)

Kadir Barría Botafogo (BRA)

DT THOMAS CHRISTIANSEN

Detalles de la convocatoria

Entre los nombres más llamativos destacan las jóvenes promesas Martín Krug, del Levante, quien disputó el Mundial Sub-20 Chile 2025 y anotó ante Paraguay, y Kadir Barría, considerada una de las grandes joyas del Botafogo brasileño.

También resalta la convocatoria de Roderick Miller y el regreso del defensor Michael Amir Murillo, quien se perdió los partidos de noviembre debido a una lesión.

CONVOCADO! 🇵🇦



Atacante do Glorioso, Kadir é convocado para representar o Botafogo na Seleção Panamenha nos amistosos diante da África da Sul. Parabéns e boa sorte, Cria! 👏🤩 #BFR pic.twitter.com/uJVaKkH1lh — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 17, 2026

Por otro lado, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez son las grandes ausencias de la lista, ambos jugadores del Saprissa de Costa Rica.

La selección de Panamá enfrentará a Sudáfrica el 27 de marzo en Durban y el 31 de marzo en Ciudad del Cabo, en una doble jornada de preparación internacional.