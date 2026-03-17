Estos son los 23 convocados de Panamá contra Sudáfrica

Este martes, el director técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, anunció en conferencia de prensa la lista de 23 jugadores convocados para los partidos amistosos frente a Sudáfrica.
El estratega llamó a tres arqueros, nueve defensores, siete volantes y cuatro delanteros, conformando un grupo equilibrado para esta doble fecha internacional.
LISTA DE CONVOCADOS
GUARDAMETAS
Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)
Luis Mejía Nacional (URU)
César Samudio Marathón (HON)
DEFENSAS
César Blackman Slovan Bratislava (SVK)
Jorge Gutiérrez Dep La Guaira (VEN)
Amir Murillo Besiktas (TUR)
Andrés Andrade LASK Linz (AUT)
Martín Krug Levante (ESP)
José Córdoba Norwich City (ENG)
Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)
Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)
Roderick Miller PFC Turan Tovuz (AZE)
VOLANTES
Aníbal Godoy San Diego FC (USA)
Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)
Carlos Harvey Minnesota United (USA)
Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)
José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)
César Yanis CD Cobresal (CHI)
Yoel Bárcenas Mazatlán FC (MEX)
DELANTEROS
Ismael Díaz León (MEX)
Cecilio Waterman Universidad de Concepción (CHI)
José Fajardo Universidad Católica (ECU)
Kadir Barría Botafogo (BRA)
DT THOMAS CHRISTIANSEN
Detalles de la convocatoria
Entre los nombres más llamativos destacan las jóvenes promesas Martín Krug, del Levante, quien disputó el Mundial Sub-20 Chile 2025 y anotó ante Paraguay, y Kadir Barría, considerada una de las grandes joyas del Botafogo brasileño.
También resalta la convocatoria de Roderick Miller y el regreso del defensor Michael Amir Murillo, quien se perdió los partidos de noviembre debido a una lesión.
CONVOCADO! 🇵🇦— Botafogo F.R. (@Botafogo) March 17, 2026
Atacante do Glorioso, Kadir é convocado para representar o Botafogo na Seleção Panamenha nos amistosos diante da África da Sul. Parabéns e boa sorte, Cria! 👏🤩 #BFR pic.twitter.com/uJVaKkH1lh
Por otro lado, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez son las grandes ausencias de la lista, ambos jugadores del Saprissa de Costa Rica.
La selección de Panamá enfrentará a Sudáfrica el 27 de marzo en Durban y el 31 de marzo en Ciudad del Cabo, en una doble jornada de preparación internacional.