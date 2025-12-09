Estos son los precios del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 arrancará el 3 de enero y ya están definidos los precios de los boletos.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) confirmó que las entradas tendrán costos pensados para que ningún aficionado se quede fuera de los estadios.

Coclé es el actual campeón del torneo juvenil. Cortesía/Fedebeis

El boleto general costará $4.00, mientras que los jubilados y los niños de 6 a 11 años pagarán solo $2.00. Los niños de hasta 5 años entrarán completamente gratis.

Los boletos estarán disponibles tanto en las taquillas de cada estadio como en la plataforma passline.pa.

El campeonato tendrá una jornada inaugural compuesta por seis partidos simultáneos, todos programados para las 7:30 p.m. La fecha abrirá con duelos atractivos a lo largo del país en el que Colón visitará a Coclé, Panamá Este recibirá a Darién, Panamá Metro se enfrentará a Panamá Oeste, Chiriquí Occidente chocará con Bocas del Toro, Chiriquí se medirá ante Veraguas y Herrera jugará ante Los Santos.

La expectativa es alta, considerando el ambiente que tradicionalmente caracteriza al torneo juvenil. Coclé, actual bicampeón, logó el título del año pasado superando en cinco juegos a Chiriquí.