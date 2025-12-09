Panamá, 09 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Estos son los precios del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026

    Humberto Cornejo
    Estos son los precios del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026
    Coclé es el bicampeón del béisbol juvenil istmeño e iniciará su defensa y la búsqueda del tricampeonato este 3 de enero.

    El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 arrancará el 3 de enero y ya están definidos los precios de los boletos.

    +info

    Bolivia recibirá a Panamá en la ciudad de TarijaMessi, elegido por segunda vez MVP de la MLSLos dueños cataríes del PSG compran el KAS Eupen de Bélgica

    La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) confirmó que las entradas tendrán costos pensados para que ningún aficionado se quede fuera de los estadios.

    Estos son los precios del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026
    Coclé es el actual campeón del torneo juvenil. Cortesía/Fedebeis

    El boleto general costará $4.00, mientras que los jubilados y los niños de 6 a 11 años pagarán solo $2.00. Los niños de hasta 5 años entrarán completamente gratis.

    Los boletos estarán disponibles tanto en las taquillas de cada estadio como en la plataforma passline.pa.

    El campeonato tendrá una jornada inaugural compuesta por seis partidos simultáneos, todos programados para las 7:30 p.m. La fecha abrirá con duelos atractivos a lo largo del país en el que Colón visitará a Coclé, Panamá Este recibirá a Darién, Panamá Metro se enfrentará a Panamá Oeste, Chiriquí Occidente chocará con Bocas del Toro, Chiriquí se medirá ante Veraguas y Herrera jugará ante Los Santos.

    La expectativa es alta, considerando el ambiente que tradicionalmente caracteriza al torneo juvenil. Coclé, actual bicampeón, logó el título del año pasado superando en cinco juegos a Chiriquí.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las rutas que están usando los viajeros para entrar y salir de Venezuela en medio de la crisis aérea. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?. Leer más
    • Los costos aproximados de viajar con Panamá a la Copa del Mundo. Leer más
    • Don Samy: un kiosko que marcó época. Leer más
    • Panameños podrán viajar a Canadá sin visa para los partidos de la Sele: estos son los requisitos y los vuelos disponibles. Leer más
    • Conceden medidas cautelares y revelan cómo operaba la red de fraude con tarjetas de crédito. Leer más