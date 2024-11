Estudio, baloncesto y sueños: la inspiradora historia de Annalucía y Mía Bethancourt

Escuchar audio noticia

Llegó noviembre, el mes de la patria, en el que florece ese sentimiento de orgullo y en el que recordamos todo el esfuerzo y sacrificio que se hace a diario para alcanzar todas las metas.

Un ejemplo perfecto de esto son las hermanas Annalucía y Mía Bethancourt Olmedo, quienes han encontrado la fórmula perfecta para cumplir con sus estudios, destacar en el baloncesto y soñar con su futuro.

“Inicié en el baloncesto, porque mis padres querían que empezara a jugar algún deporte. Eso fue cuando tenía 10 años. Mi papá me llevó a practicar básquet y me quedó encantando”, expresó Annalucía, quien es seguidora de los Golden State Warriors e Indiana Fever y su jugadora favorita es Caitlyn Clark.

“Me encanta que ella es muy buena tiradora, me enfoco más en ella porque es la posición que yo juego, yo también soy tiradora. Puedo jugar cualquier posición que me pongan en mi equipo, pero me enfoco más en tiradora, me gusta más tirar de larga distancia, de tiros de tres”.

Esta joven, de 14 años, se siente orgullosa de estudiar y representar en las duelas al Instituto Justo Arosemena, luego de ganarse una beca en este colegio.

“Estaba jugando en Las Acacias. El profesor (Raúl) Pineda era coach del Club Deportivo Panteras y le llamé la atención. En la escuela necesitaban jugadoras y ahí fue cuando empezaron a hablar con mis papás”, señaló Annalucía, quien cursa el octavo grado y cuenta con un promedio de 4.8.

“Me encanta, me adapté bien al equipo. Eran jugadoras que ya conocía, también había jugadoras nuevas que también conocía. Son personas con las que he jugado desde muy corta edad y ya por eso fue fácil adaptarme”, añadió.

En este año, a nivel escolar, el trimestre pasado formó parte del equipo campeón en la Lidecopa U14 y U16, en la actualidad van a volver a jugar la final en la U16 contra el Instituto Alberto Einstein.

“Los entrenamientos son muy exigentes y los estudios también. Hago las tareas los fines de semana, porque en los días de semana tengo partidos y prácticas. Me enfoco bastante en lo académico, tanto en lo académico como en lo deportivo”, manifestó Annalucía, a quien le gusta leer historias de suspenso, mitología y Harry Potter.

Por su parte, Mía, de 10 años, le sigue de cerca los pasos a su hermana, pero con su estilo propio al ser una excelente armadora, creando mágicas asistencias.

“Me gusta que mis otras compañeras logren anotar los puntos cuando yo les paso el balón”, expresó Mía con una sonrisa y comentó que comenzó en este deporte en 2019 en la academia Hornets.

Esta habilidosa e inteligente atleta también es fanática de Caitlyn Clark, mientras que en la NBA observa cada partido de Giannis Antetokounmpo.

“Estoy en el quinto grado del Instituto Justo Arosemena. Me siento muy cómoda, porque estoy en el equipo de baloncesto y me ha ido bien”, destacó Mía, quien viene de levantar el título del campeonato nacional U12 con el equipo de Panamá Metro, en el que fue líder de asistencias.

“Hago las tareas con mi hermana, los viernes o los fines de semana porque en los días de semana tengo prácticas y juegos”, finalizó.

Estas excelentes atletas también forman parte de Grillos Vip Basketball Academy, bajo las órdenes de los coaches Antony Villarreal y Pancky Holmes. A nivel escolar, las dirige el experimentado Raúl Pineda.