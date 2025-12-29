Everardo Rose apunta al fútbol ecuatoriano con Universidad Católica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero panameño Everardo Rose está a punto de emprender un nuevo capítulo en su carrera, con destino al fútbol ecuatoriano.

Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial, todo apunta a que el atacante de 26 años se unirá a la Universidad Católica de Ecuador en calidad de préstamo por un año, con opción de compra al final de su contrato.

Según medios de aquel país, Rose arribaría como parte de una estrategia para reforzar la delantera de la Universidad Católica, institución que en los últimos años ha mostrado una fuerte apuesta por el talento panameño.

De hecho, esta sería la cuarta incorporación de un futbolista de Panamá en el club en los últimos años, que previamente contrató a Ismael Díaz, José Fajardo y Azarías Londoño. Los dos últimos lograron levantar la Copa Ecuador, el primer título en la historia de la institución.

Rose llega a la Católica después de un exitoso paso por el CD Plaza Amador de Panamá, equipo con el que se consagró bicampeón de la liga panameña al ganar los torneos Apertura y Clausura 2025. Durante el 2025, el atacante mostró un rendimiento sobresaliente, al anotar 14 goles en todas las competiciones y ganarse una convocatoria en la selección de Panamá.

Este sería el segundo paso de Rose por el fútbol ecuatoriano, luego de haber jugado con 9 de Octubre en 2023, donde dejó una buena impresión. Además, cuenta con experiencia en el fútbol venezolano, tras vestir las camisetas de Caracas FC en 2023 y Academia Puerto Cabello en 2022. En el plano local, además del Plaza, defendió los colores del Árabe Unido, Atlético Chiriquí y Universitario.

Por otro lado, también se confirmó la contratación del panameño Reynaldiño Jorge Verley Barrera, de 23 años, por el Zorya Luhansk de Ucrania. El club anunció a través de sus redes sociales que el acuerdo se concretó en calidad de préstamo, con opción de compra, al llegar procedente del Alianza.