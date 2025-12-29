Panamá, 29 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Everardo Rose apunta al fútbol ecuatoriano con Universidad Católica

    Humberto Cornejo
    Everardo Rose apunta al fútbol ecuatoriano con Universidad Católica
    Everardo Rose de Plaza Amador controla el balón en el partido de ida. EFE/ Bienvenido Velasco

    El delantero panameño Everardo Rose está a punto de emprender un nuevo capítulo en su carrera, con destino al fútbol ecuatoriano.

    +info

    Panamá ya conoce su calendario en la Serie del Caribe Jalisco 2026José Murillo III lidera a un Panamá Metro que busca reinar en el torneo JuvenilEl aprendizaje de Adalberto Carrasquilla tras la clasificación al Mundial 2026

    Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial, todo apunta a que el atacante de 26 años se unirá a la Universidad Católica de Ecuador en calidad de préstamo por un año, con opción de compra al final de su contrato.

    Según medios de aquel país, Rose arribaría como parte de una estrategia para reforzar la delantera de la Universidad Católica, institución que en los últimos años ha mostrado una fuerte apuesta por el talento panameño.

    Everardo Rose apunta al fútbol ecuatoriano con Universidad Católica
    Everardo Rose entró a los 84' minutos por Ismael Díaz. Foto: Anel Asprilla

    De hecho, esta sería la cuarta incorporación de un futbolista de Panamá en el club en los últimos años, que previamente contrató a Ismael Díaz, José Fajardo y Azarías Londoño. Los dos últimos lograron levantar la Copa Ecuador, el primer título en la historia de la institución.

    Everardo Rose apunta al fútbol ecuatoriano con Universidad Católica
    Ricardo Buitrago levanta el trofeo del campeonato del Torneo Clausura 2025.. EFE/ Eliecer Aizprúa Banfield

    Rose llega a la Católica después de un exitoso paso por el CD Plaza Amador de Panamá, equipo con el que se consagró bicampeón de la liga panameña al ganar los torneos Apertura y Clausura 2025. Durante el 2025, el atacante mostró un rendimiento sobresaliente, al anotar 14 goles en todas las competiciones y ganarse una convocatoria en la selección de Panamá.

    Everardo Rose apunta al fútbol ecuatoriano con Universidad Católica
    Jugadores de Plaza Amador celebran un gol este sábado, en la final de la Liga Panameña entre Plaza Amador y Alianza FC en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Eliecer Aizprúa Banfield

    Este sería el segundo paso de Rose por el fútbol ecuatoriano, luego de haber jugado con 9 de Octubre en 2023, donde dejó una buena impresión. Además, cuenta con experiencia en el fútbol venezolano, tras vestir las camisetas de Caracas FC en 2023 y Academia Puerto Cabello en 2022. En el plano local, además del Plaza, defendió los colores del Árabe Unido, Atlético Chiriquí y Universitario.

    Por otro lado, también se confirmó la contratación del panameño Reynaldiño Jorge Verley Barrera, de 23 años, por el Zorya Luhansk de Ucrania. El club anunció a través de sus redes sociales que el acuerdo se concretó en calidad de préstamo, con opción de compra, al llegar procedente del Alianza.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas. Leer más
    • Titular del MOP confirma cobro de peaje en carriles rápidos de la vía Centenario y autopista Panamá Oeste. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte: multa impuesta por el MOP al consorcio Cuarto Puente no es ilegal. Leer más
    • Ifarhu prevé pagar el tercer PASE-U 2025 a partir de enero de 2026. Leer más
    • Tres consorcios compiten por contrato de $26.1 millones para la recuperación de la Cinta Costera y Amador. Leer más
    • Presidente Mulino califica de ‘imperdonable’ la demolición del monumento chino y anuncia que será reconstruido. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más