    Fútbol

    Everardo Rose es nuevo refuerzo de Universidad Católica

    El atacante se encontrará con sus compatriotas José Fajardo y Azarías Londoño.

    Humberto Cornejo
    Everardo Rose es nuevo refuerzo de Universidad Católica
    Everardo Rose entró a los 84' minutos por Ismael Díaz. Foto: Anel Asprilla

    El panameño Everardo Rose fue anunciado como nuevo refuerzo de la Universidad Católica, campeón de la Copa Ecuador, en una contratación que apunta a fortalecer el frente ofensivo del “Trencito Azul” para la próxima temporada.

    Rose, de 26 años, llega procedente del CD Plaza Amador de Panamá, equipo con el que cerró el año 2025 como bicampeón de la Liga Panameña de Fútbol, tras conquistar los torneos Apertura y Clausura.

    En ese exitoso ciclo, el atacante anotó 14 goles en todas las competiciones, rendimiento que lo colocó entre los jugadores más determinantes del campeonato y lo llevó a ganarse un espacio en la selección mayor de Panamá.

    El panameño será compañero de sus compatriotas José Fajardo y Azarías Londoño, conformando un interesante núcleo canalero dentro del plantel universitario. Su incorporación apunta a darle a la Católica mayor poder de gol, movilidad y variantes en ataque.

    A nivel de selección, Rose fue tomado en cuenta por el técnico Thomas Christiansen durante la pasada ventana de eliminatoria en septiembre, en la eliminatoria Mundialista al sumar minutos en el amistoso frente a Guatemala.

    Este será el segundo paso de Rose por el fútbol ecuatoriano, luego de su etapa con 9 de Octubre en 2023, donde dejó una impresión positiva. Además, el delantero cuenta con experiencia en Venezuela, tras vestir las camisetas de Academia Puerto Cabello (2022) y Caracas FC (2023). En Panamá, también defendió los colores de Árabe Unido, Atlético Chiriquí y Universitario.

