Everardo Rose vuelve a anotar y Plaza Amador cierra invicto la fase de grupos de Copa Centroamericana

Siguen corriendo los días y el invicto se extiende más y más. El Club Deportivo Plaza Amador derrotó 1-0 al Alianza FC de El Salvador en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025, confirmando su gran momento futbolístico.

El encuentro, disputado en la capital panameña, tuvo emociones desde los primeros compases. El visitante estuvo cerca de sorprender en el minuto 7, cuando Alejandro Henríquez probó suerte con un disparo que se marchó apenas por encima del arco. Poco después, al 13’, Carlos Salazar encendió las alarmas con un remate de derecha que pasó rozando el poste izquierdo.

Los leones reaccionaron con las botas de Alberto Quintero. El capitán de 37 años tuvo dos oportunidades claras: primero con un disparo en el área al minuto 17, que fue bloqueado por la defensa salvadoreña, y más tarde, al 34’, con un cabezazo que salió apenas alto.

La insistencia del Plaza encontró recompensa al minuto 40. Everardo Rose, en gran forma, cazó un balón en el centro del área de Jorlian Sánchez y lo mandó directo al fondo de la red. El atacante sumó así su cuarto gol en esta edición del torneo, consolidándose como una de las figuras del equipo.

En el arco, Samuel Castañeda también fue protagonista al firmar dos atajadas clave y sellar su primera portería imbatida de la competencia. Con la victoria, Plaza Amador aseguró el primer lugar del Grupo A con un récord perfecto de 12 puntos.

Más allá de la clasificación, los dirigidos por Mario Méndez atraviesan un presente brillante. El club acumula 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota, con 14 victorias y apenas un empate desde el pasado 26 de abril. En esa racha han marcado 40 goles y encajado solo 14, números que los convierten en el mejor de Centroamérica.

Tras el partido, Quintero resaltó la unión del grupo: “Felicito a la afición y al grupo por su trabajo. Era importante terminar bien en casa. Hay una buena vibra y una unión impresionante. Mentalmente el grupo está muy bien”, señaló.

La caída del Xelajú de Guatemala ante Olimpia en la misma jornada le permitió al Plaza cerrar como líder de la clasificación general, que reúne a los ocho clasificados de los cuatro grupos. Entre sus posibles rivales en la siguiente ronda figuran equipos de peso como Herediano, Real España, Municipal o Cartaginés.

Luego de una semana sin acción en la Liga Panameña de Fútbol por el Juego de las Estrellas, Plaza Amador recibirá este sábado en el COS Sports Plaza al San Francisco FC, en un duelo de líderes que abrirá la sexta jornada e inaugurará los cruces interconferencias.