Entrevista exclusiva: Adalberto Carrasquilla habla de su reto mundialista y su campamento en Panamá

Un niño se acercó y me preguntó por Carrasquilla. Le dije que estaba comiendo y que no demoraba en salir. Curiosamente ambos esperábamos por el talentoso futbolista de la selección panameña.

Es el tercer año de su campamento en Panamá y Adalberto “Coco” Carrasquilla disfruta cada momento. Camina entre los pequeños con naturalidad, se toma fotos, firma camisetas y balones a todos los presentes. Conecta con todos y así lo explica en entrevista exclusiva con La Prensa.

“La idea es que los niños entiendan que somos jugadores normales, que crecimos en barrios difíciles, pero con esfuerzo y dedicación logramos nuestros sueños. Que sientan que yo les puedo dar un pase, que soy uno más de ellos”.

Adalberto Carrasquilla observa a los niños en los ejercicios durante su campamento. LP/Isaac Ortega

Este año el tiempo fue mucho corto. Carrasquilla apenas tuvo dos semanas y media de vacaciones antes de volver este sábado para la pretemporada con Pumas.

El volante reconoce que el 2025 fue un año intenso con la selección de Panamá y que el esfuerzo del grupo quedó reflejado en la clasificación al Mundial.

“Siempre priorizamos el grupo antes que un jugador. El equipo siempre creyó, y al final ese fue el resultado de un trabajo de años”, expresó.

El exfutbolista del Tauro FC es consciente de que el próximo reto no es simplemente llegar.

“Queremos dar un pasito más, y yo creo que ese pasito más es primero competir partido tras partido, pero siempre soñando en clasificar la primera ronda”, comenta.

El recuerdo de la última fecha eliminatoria todavía provoca emociones fuertes. “Se fue un peso de encima. Fue ese partido que nos liberó. Entre llanto, emociones, gritos… es la sensación más bonita que he sentido dentro del fútbol”.

Carrasquilla también enfrentó días difíciles antes de esa ventana FIFA, tras la dura entrada sobre el portero Kevin Mier en el partido entre Pumas y Cruz Azul.

Los cuestionamientos en redes sociales fueron intensos e incluso llegó a algunos países de Centroamérica.

La verdad que no fue fácil... fueron días que yo trataba de estar tranquilo, no miraba nada de redes, pero aún así, como quiera, impacta mucho, por la manera cómo lo hicieron", confesó. “El profe estuvo muy cerca, me habló, y luego me fueron hablando mis compañeros”.

En rueda de prensa hubo respaldados de Alberto Quintero y Cecilio Waterman, y en camerino varios más.

“Ismael (Díaz) habló conmigo aparte, y me dijo que me veía más tranquilo”, comentó. “Día tras día fue mejorando esa situación y el recibimiento que me dieron aquí en Panamá, la verdad que fue muy bueno y me dio ese empujón que necesitaba... es que le da la energía que necesita”.

Respecto al campamento, Carrasquilla confesó que los tiempos son muy justos pero que su deseo es recorrer todo el país y llegar hasta Bocas del Toro y Chiriquí.