Exclusiva: Edgar Yoel Bárcenas seguirá en Mazatlán tras renovar contrato

El futbolista panameño Édgar Yoel Bárcenas continuará su carrera en el fútbol mexicano con el Mazatlán FC, tras extender su contrato con el club de Sinaloa. La confirmación llegó este viernes en altas horas de la noche a La Prensa por parte de RELC Sports.

La empresa que maneja la carrera del volante de 31 años precisó que Bárcenas firmó un nuevo contrato con los Cañoneros, aunque no ofreció detalles sobre el tiempo de la extensión ni sobre el aspecto salarial.

La noticia llega en medio de semanas de incertidumbre, luego de que medios locales en el estado Sinaloa reportaran que Bárcenas no figuraba entre los futbolistas extranjeros considerados para el torneo de Apertura 2025 de la Liga MX.

En aquel momento, la ausencia del panameño se interpretó como un revés, especialmente porque venía de superar la etapa más difīcil de una lesión en el menisco de su rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas desde marzo.

El colonense, consciente de la situación, se mantuvo entrenando con el equipo filial del Mazatlán mientras esperaba resolver su futuro.

Este viernes por la tardes, la incertidumbre llegó a su fin cuando colocó en su cuenta de X: “Ya es tiempo de volver”.

Y más tarde el nombre de Bárcenas volvió a aparecer en la plantilla oficial publicada en el portal de la Liga MX y en una de las fotografías del entrenamiento se pudo apreciar al internacional panameño trabajando a la par de sus compañeros.

La Prensa hizo la consulta a RELC Sports sobre la fotografía y la aparición en la plantilla por lo que reconfirmó que Bárcenas seguirá con los Cañoneros.

Bárcenas regresó al fútbol mexicano en 2022 para firmar con Mazatlán, después de su paso por el Real Oviedo y Girona en el balompié español. Previamente, ya había defendido los colores del Cafetaleros de Tapachula en la Liga de Ascenso MX.

Con la renovación confirmada, Bárcenas podría enfrentar a Monterrey, Tigres y Juárez antes de la primera fecha FIFA de septiembre.

Panamá disputará sus primeros compromisos de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Surinam y Guatemala, encuentros en los que podría reaparecer el exfutbolista del Árabe Unido tras perderse el Final Four de la Nations League y la Copa Oro.

El mediocampista acumula 94 partidos con la selección panameña y es uno de los capitanes del equipo dirigido por Thomas Christiansen.