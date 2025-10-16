Panamá, 16 de octubre del 2025

    Exclusiva: José Caballero y sus reflexiones del 2025 con los Yankees de Nueva York

    Guillermo Pineda G.

    El pelotero panameño José Chema Caballero, de 29 años, conversó en exclusiva con La Prensa cerrar la temporada con los Yankees de Nueva York.

    Líder en bases robadas por segundo año consecutivo en la Liga Americana y consolidado como pieza de rol en la franquicia más icónica del béisbol, Caballero repasó su llegada al equipo, la experiencia de vestir el uniforme más mediático del deporte y su deseo de representar a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

    “Encantado, agradecido con Dios por terminar la temporada en salud y seguir cumpliendo mis sueños”, dijo Caballero al inicio de la charla, destacando el privilegio de mantenerse en Grandes Ligas. “Ahora el sueño es mucho más grande, porque fui fanático de los Yankees toda la vida. Vestir esa camiseta con tanta historia es algo muy especial.”

    José Caballero fue enviado el 31 de julio a los Yankees de Nueva York. Tomado de @ChemaCaballero_

    Su traspaso desde Tampa Bay a Nueva York, el 31 de julio de 2025, fue un episodio lleno de incertidumbre. Caballero recordó que ese día, mientras su equipo se encontraba en un juego suspendido por lluvia, los rumores de cambio se intensificaban. “Fue raro porque el juego estaba parado y había equipos interesados, pero no me lo esperaba. Cuando el mánager me sacó del partido, me dijo que estaba involucrado en un cambio. Solo al llegar al clubhouse me enteré que era para los Yankees... y casualmente estábamos jugando contra ellos.”

    Caballero también recordó su primer encuentro con el estelar lanzador Gerrit Cole, con quien había tenido un cruce en el pasado. “Nos reímos mucho. Cuando me vio me dijo ‘cuidado con la cabeza’, recordando aquel lanzamiento. Nos llevamos bien desde el primer día.”

    Sobre su relación con Aaron Judge, el capitán de los Yankees, Caballero fue enfático: “Es mucho más impresionante lo que hace fuera del terreno que dentro. Te facilita todo, te hace sentir cómodo, como en casa. Es un líder natural y una gran persona.”

    De cara al 2026, el santeño mantiene su mirada en el Clásico Mundial de Béisbol, donde espera representar nuevamente a Panamá. “Es especial vestir los colores de mi bandera. Queremos dejar el nombre del país en alto y mostrar al mundo la calidad del béisbol panameño. Ahora que será en Puerto Rico, esperamos sentir el apoyo de nuestra gente.”

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

