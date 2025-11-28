Exclusiva: Thomas Christiansen, el técnico mundialista que ya traza la ruta de Panamá rumbo al 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras conseguir la clasificación de Panamá a su segunda Copa del Mundo, Thomas Christiansen analiza las claves del proceso y detalla los pasos inmediatos en la preparación hacia la cita mundialista.

El técnico danés-español, arquitecto del histórico logro, comparte en entrevista exclusiva con La Prensa las enseñanzas que le deja esta eliminatoria y los ajustes que considera necesarios para competir al máximo nivel.

Christiansen destaca que la mayor enseñanza del camino eliminatorio radica en los factores que permitieron al equipo sostener resultados decisivos.

Sobre lo que viene, el técnico explica que lo más importante tras la clasificación es el plan de trabajo, la organización de amistosos y la evaluación continua de jugadores locales y legionarios.

Christiansen recalca que el seguimiento será constante y que el objetivo es mantener el crecimiento colectivo sin cerrar las puertas a nuevos talentos.

Consultado sobre un grupo soñado en el Mundial, Christiansen admite que siempre hay preferencias, pero subraya que Panamá debe estar preparada para enfrentar a cualquier rival, sin importar el bombo en el que caiga.

En cuanto a las aspiraciones mundialistas, el técnico afirma que Panamá debe mirar más allá de la simple participación y enfocarse en competir con mayor ambición, respaldada por la experiencia acumulada y el crecimiento del fútbol nacional.

Christiansen también repasa los momentos más tensos del proceso y reconoce que el duelo ante Guatemala fue uno de los partidos de mayor presión, tanto por el ambiente como por lo que estaba en juego. El técnico se refiere igualmente al hecho de que Panamá es el único país de Centroamérica clasificado.

En un tono más personal, Christiansen comparte la emoción que siente cada vez que escucha el nombre de Panamá y el himno nacional, algo que describe como un vínculo profundo que lo impulsa a seguir entregando lo mejor desde el banquillo.

Con claridad en sus ideas y en el camino a seguir, el técnico mundialista deja claro que la clasificación no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa para La Roja.