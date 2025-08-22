Panamá, 22 de agosto del 2025

    ENTREVISTA

    Exclusiva: Thomas Christiansen, su legado y la evolución del fútbol en Panamá

    Jaime Heilbron
    Exclusiva: Thomas Christiansen, su legado y la evolución del fútbol en Panamá
    Thomas Christiansen (izq.) en entrevista exclusiva con Jaime Heilbron (der.) de La Prensa. LP/Elysée Fernández.

    Este viernes, Thomas Christiansen, director técnico de la selección nacional de fútbol de Panamá, ofreció una entrevista exclusiva con La Prensa. El profe habló sobre la evolución futbolística del país y la revalorización del futbolista local, impulsada por el interés creciente de ligas extranjeras.

    Christiansen también destacó el gran momento de los clubes panameños, en especial el Plaza Amador. Además, compartió cómo se comunica con sus jugadores durante los partidos y cómo busca guiarlos para que tomen las mejores decisiones en su desarrollo profesional.

    Dejó claro el legado que quiere dejar en Panamá, pensando en la posteridad y las futuras generaciones.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


