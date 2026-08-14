Exhibición de artes marciales coreanas conmemorará en Panamá el Día de la Liberación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Practicantes de taekwondo, hapkido, tang soo do y haidong gumdo mostrarán sus respectivas técnicas este sábado 15 de agosto en la Visa Arena de Yappy Park.

La Fundación Panameña de Artes Marciales Coreanas presentará este sábado 15 de agosto una exhibición conjunta para conmemorar el Día de la Liberación de la República de Corea.

La actividad comenzará a las 2:30 p.m. en la Visa Arena de Yappy Park, ubicada en Paseo del Norte, Brisas del Golf.

Practicantes de taekwondo, hapkido, tang soo do y haidong gumdo mostrarán las técnicas características de sus respectivas disciplinas durante la jornada.

Según la fundación, estas son las cuatro artes marciales coreanas que cuentan con representación activa en Panamá.

El embajador de la República de Corea en Panamá, Han Byoung-jin, asistirá como invitado de honor, de acuerdo con la información suministrada por los organizadores.

Cuatro disciplinas

Aunque la organización no ha detallado las rutinas que presentará cada grupo, las cuatro disciplinas poseen características técnicas diferentes.

El taekwondo se distingue por el amplio uso de las piernas, mediante patadas ejecutadas a distintas alturas y direcciones. Su repertorio también incluye golpes de puño, bloqueos y los denominados poomsae, secuencias organizadas de movimientos ofensivos y defensivos.

El hapkido está orientado principalmente a la defensa personal. Combina patadas, golpes con las manos, barridos, proyecciones, controles y luxaciones articulares, además de técnicas aplicadas sobre puntos de presión.

El tang soo do es un arte marcial tradicional coreano cuyo entrenamiento incorpora técnicas de manos y pies, formas o secuencias de movimientos, defensa personal, combate, rompimientos y manejo de armas tradicionales.

El haidong gumdo, por su parte, se concentra en el manejo de la espada coreana. Su práctica comprende posiciones, cortes, formas o secuencias, ejercicios de combate y pruebas de precisión. Los principiantes suelen entrenar con espadas de madera antes de utilizar otros implementos conforme avanzan de nivel.

Una fecha histórica

La actividad conmemora el Día de la Liberación de Corea, conocido como Gwangbokjeol, una fiesta nacional que recuerda el fin del dominio colonial japonés el 15 de agosto de 1945.

Este año se cumplen 81 años de aquel acontecimiento.

La presentación se realizará tres meses después de que Han Byoung-jin sostuviera una reunión con representantes de la Fundación Panameña de Artes Marciales Coreanas.

La Embajada de Corea informó entonces que el encuentro estuvo orientado a conversar sobre la promoción en Panamá del taekwondo, el tang soo do, el hapkido y el haidong gumdo.