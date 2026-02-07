Panamá, 07 de febrero del 2026

    NFL

    Exjugadores de Patriots, molestos con Tom Brady por no apoyar al equipo en Super Bowl LX

    Tom Brady intentó explicar por qué soltó esa frase respecto a su favorito en el Super Bowl LX.

    EFE
    El emblemático exjugador de New England recibió críticas por no respaldar a su antiguo equipo en el partido de este domingo. Foto: EFE

    Vince Wilfork y Asante Samuel, campeones con New England Patriots al lado de Tom Brady, criticaron este viernes a su ex mariscal de campo por afirmó que no le interesa si su equipo gana o no el Super Bowl LX.

    “Son tonterías, Tom. Todas esas cosas políticas no importan, esto no es político. Si eres un ‘patriot’ de por vida sabes lo que eso significa. No me vengas con esas tonterías políticas. No crees que vamos a ganar, elige a Seattle”, le recriminó Wilfork.

    Vince Wilfork destacó como tackle defensivo junto a Brady entre 2004 y 2014, tiempo en el que fue parte de las conquistas del Super Bowl en las versiones XXXIX y XLIX.

    Las críticas de Vince y de Samuel son consecuencia de lo dicho por Brady al inicio de la semana, cuando aseguró que no tenía interés en esta pelea, en referencia al ganador entre New England Patriots y Seattle Seahawks, que se medirán el próximo domingo en el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

    Un desdén que sus ex compañeros no tomaron a bien por el exitoso pasado que Tom tuvo en New England, equipo al que llevó a nueve Super Bowls, de los que ganó seis.

    Asante Samuel, ex esquinero, que fue parte de los triunfos en las ediciones XXXVIII y XXXIX del duelo por el título de la NFL al lado del considerado mejor jugador de la historia, incluso lo acusó de tener envidia.

    “Brady, no puedes ser el único que gana Super Bowls. Si te molestan Drake Maye y Mike Vrabel, decir: ‘No tengo nada que ver en esta pelea’, no es algo que queríamos oír”, escribió Samuel en sus redes sociales.

    La incomodidad por el desdén de Brady llegó al interior de los Patriots que se preparan para el partido.

    Robert Spillane, actual apoyador del equipo, fue más duro.

    “Personalmente me da asco que Brady diga que no tiene interés en esta pelea. Sabemos que es dueño de Las Vegas Raiders. Así que tiene que hacer lo que le convenga”, señaló Spillane sobre el rol de propietario del ex mariscal de campo.

    “Estoy en una fase diferente de mi vida. Realmente quiero sentarme como un aficionado, disfrutar el juego y el momento”, argumentó el también analista de Fox Sports, aunque avivó la polémica ya que este viernes dejó de seguir a la cuenta oficial de Instagram de los New England Patriots.

    EFE

    Agencia de noticias


