Experiencia y juventud en el once titular de Panamá para su debut ante Surinam en la eliminatoria para el Mundial

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol de Panamá se alista para su estreno en la última etapa de la eliminatoria, rumbo a la Copa Mundial 2026 y, de acuerdo con los entrenamientos previos, el técnico Thomas Christiansen apostaría por una alineación cargada de experiencia, jerarquía y buen presente en sus figuras.

En el arco estará Orlando Mosquera, portero que vive un gran momento en el Al-Fayha de Arabia Saudita y que ha sabido responder con seguridad cada vez que se le ha exigido con la camiseta nacional.

En defensa estaría conformada por José Córdoba, joven zaguero del Norwich de Inglaterra, quien aporta rapidez y salida limpia, junto al experimentado Fidel Escobar, uno de los referentes de la zaga, y Andrés Andrade, hombre de confianza de Christiansen.

Por las bandas, Michael Amir Murillo, lateral del Olympique de Marsella y pieza clave por su proyección ofensiva, y Jorge Gutiérrez, sólido marcador que suma equilibrio en el sector izquierdo, completan la línea de cuatro.

¡HOY SALIMOS A LA CANCHA🔥!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 debuta hoy en la Ronda Final de las Eliminatorias cuando se mida 🆚 Surinam 🇸🇷 en el inicio del grupo 🅰️.



🇸🇷 🆚 🇵🇦

⏰ 4:30 pm

🏟️ Estadio Dr Franklin Essed

📺 @tvmaxdeportes y @deportes_rpc #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/xApDFZtCEM — FEPAFUT (@fepafut) September 4, 2025

En el mediocampo, Cristian Martínez liderará la contención y la distribución de juego, respaldado por la creatividad de Adalberto Carrasquilla, cerebro de Pumas de la UNAM, cuya visión y regate se han convertido en un arma fundamental para Panamá.

En el ataque, el costado izquierdo lo ocuparía José Luis Rodríguez, mientras que por la derecha se perfila Ismael Díaz, delantero con gol y velocidad que llega encendido tras su actuación en el fútbol mexicano con el León. En punta estaría José Fajardo, delantero titular en toda esta eliminatoria mundialista.

¡Último entrenamiento antes de Surinam🇸🇷!#PanamáMayor🇵🇦 completó esta tarde su última sesión previo al debut frente a Surinam🇸🇷, por la Ronda Final de las Eliminatorias.



Postales📸 del entrenamiento en el 🏟️Estadio Frnklin Essed.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/iOw6t2q9L9 — FEPAFUT (@fepafut) September 3, 2025

Con esta mezcla de juventud y experiencia, Christiansen apuesta por un once capaz de sumar los tres puntos en el debut ante Surinam, en el Dr. Franklin Essed Stadium, Surinam, a partir de las 4:30 p. m.