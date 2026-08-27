Expulsión de Jimar Sánchez condena al Plaza Amador en Copa Centroamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La tarjeta roja que recibió Jimar Sánchez y dos intervenciones desafortunadas del portero Marcos Allen terminaron por condenar al Plaza Amador este miércoles, en una derrota 3-1 ante Liga Deportiva Alajuelense que dejó al tricampeón panameño eliminado de la Copa Centroamericana 2026.

El conjunto costarricense, vigente tricampeón del torneo, aseguró el primer lugar del grupo A y su clasificación a la siguiente ronda, mientras que el Plaza Amador se despidió de manera precipitada de la competencia regional.

Ambos equipos llegaron a la última jornada con posibilidades de avanzar. Sin embargo, la victoria permitió al Alajuelense terminar como líder con nueve puntos, seguido por el Luis Ángel Firpo de El Salvador, con siete. Plaza Amador acabó tercero con seis unidades, por delante del Xelajú guatemalteco, con cuatro, y Diriangén de Nicaragua, con tres.

Después de un primer tiempo equilibrado, el equipo costarricense encontró la ventaja apenas al minuto 49. Jhon Paul Ruiz recibió un centro al segundo poste y definió de zurda para vencer a Allen.

La respuesta del Plaza fue inmediata. Apenas dos minutos después, Daivis Murillo apareció para marcar el 1-1 y devolverle la vida al conjunto dirigido por Mario Méndez.

El equipo panameño incluso atravesó sus mejores minutos después del empate, presionando al Alajuelense y generando la sensación de que podía darle vuelta al partido. Pero una acción en el área cambió completamente el rumbo del encuentro.

Al minuto 60, Jimar Sánchez evitó con la mano sobre la línea de meta que un remate del conjunto costarricense terminara en gol. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja y señalar el punto penal.

Ronaldo Cisneros se encargó de ejecutar la pena máxima al minuto 62. El delantero mexicano sacó un potente remate que venció a Allen para colocar nuevamente al Alajuelense en ventaja.

Con un hombre menos, el conjunto panameño quedó obligado a resistir frente a un rival que supo manejar la superioridad numérica.

El golpe definitivo llegó al minuto 79. Tras un centro, la pelota quedó servida en plena línea de gol y Cisneros solo tuvo que empujarla para completar su doblete y sentenciar el 3-1.

Plaza Amador buscó descontar durante los minutos finales, más con ímpetu que con claridad futbolística.

El Alajuelense, dirigido por el español Ismael Rescalvo, cerró espacios y controló las aproximaciones del cuadro panameño hasta asegurar la victoria.

La eliminación del Plaza Amador también tiene una consecuencia para el fútbol panameño: Panamá no tendrá representantes en la Concachampions 2027. El campeón panameño se suma a Alianza y Umecit, eliminados previamente en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026.