Panamá, 06 de junio del 2026
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    Automovilismo

    F1: Antonelli y Verstappen salen por delante de los Ferrari en Mónaco

    El piloto de Mercedes buscará convertir su dominio en clasificación en una victoria clave para ampliar su ventaja en el campeonato frente a Max Verstappen y George Russell.

    EFE
    F1: Antonelli y Verstappen salen por delante de los Ferrari en Mónaco
    Kimi Antonelli de Mercedes lidera el campeonato con 131 puntos luego de cuatro victorias seguidas. Foto: EFE

    El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul.

    Antonelli, de 19 años, logró su cuarta ‘pole’ en la F1 -la cuarta del año- al dominar la calificación de este sábado, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo en un minuto, 12 segundos y 51 milésimas, 43 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que partirá junto a él desde la primera fila.

    Los Ferrari del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -tercero, a 228 milésimas- y el monegasco Charles Leclerc -a tres décimas exactas de Antonelli- arrancarán desde la segunda hilera. Justo delante del otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar -quinto- y el británico George Russell, compañero del joven boloñés (y segundo en el Mundial, a 45 puntos), que lo harán desde la tercera.

    Los dos McLaren, el del australiano Oscar Piastri, séptimo en parrilla, y el del inglés Lando Norris, último campeón mundial, saldrán desde la cuarta fila; en una carrera prevista a 78 vueltas, para completar un recorrido de 280,2 kilómetros.

    El francés Pierre Gasly (Alpine), noveno, y el neocelandés Liam Lawson (RB) arrancarán desde la quinta hilera en la prueba más icónica de la temporada, que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernan

    do Alonso (Aston Martin) -que festejó en Montecarlo dos de sus 32 victorias en la categoría reina- afrontarán desde la duodécima y la vigésima primera posición, respectivamente.

    El argentino Franco Colapinto (Alpine) partirá decimocuarto este domingo en la mítica carrera a orillas de la Costa Azul; en la que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -ganador en las calles de Mónaco en 2022- largará desde la decimoctava plaza.

    EFE

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