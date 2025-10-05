F1: George Russell felicita a Mclaren por el título de constructores tras una inesperada victoria suya en Marina Bay

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El inglés George Russell, que ganó este domingo el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el caluroso y húmedo circuito de Marina Bay, que está “realmente contento con” su “victoria, en una pista que no se” le “daba muy bien”.

“Estoy realmente contento con nuestra victoria, en una pista que no siempre se me daba muy bien en años anteriores, quizá por mi propia culpa”, comentó Russell, de 27 años, que había salido desde la pole y que logró este domingo su quinta victoria en la Fórmula Uno; la segunda del año, después de la lograda en Montreal.

“Tampoco habíamos empezado de la mejor manera el fin de semana, pero en la Q3 de ayer me notaba realmente bien en el coche; y esa sensación se mantuvo hasta hoy”, declaró el piloto de King’s Lynn.

“Ha sido una carrera realmente larga, por lo que estaba realmente contento de ver la bandera a cuadros, pero al final lo tuvimos todo bajo control”, indicó el inglés de Mercedes.

“Nuestro objetivo es acabar segundos en el Mundial de constructores este año. Y este resultado nos ayuda en nuestro empeño; aunque nos quedan seis carreras hasta que acabe el campeonato”, apuntó.

“Tendremos que dar lo mejor de nosotros si queremos lograrlo, pero ojalá podamos mantener esta racha en Austin (Estados Unidos) y en Ciudad de México”, manifestó Russell tras ganar en Marina Bay. “Felicitaciones a McLaren por el título de constructores”, añadió.

Crónica

Junto a Russell, desde la primera fila, salía Max Verstappen, con los McLaren de Piastri y de Norris en tercera y quinta posición de la parrilla, respectivamente. Y entre ellos, el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quinto en meta este domingo.

Por detrás, desde la sexta y la séptima plaza salían los Ferrari del inglés Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc, que acabarían intercambiando esas posiciones antes de que el séptuple campeón del mundo fuese penalizado con cinco segundos y le cediese la séptima plaza final a Alonso.

Llovió horas antes de la carrera y no pocos pensaron en salir con neumáticos intermedios; pero todos lo hicieron finalmente con los slicks.

Los siete primeros empezaron con los medios, salvo Verstappen, que, en clara declaración de intenciones, arrancó con blandos. Idéntico compuesto que eligió Fernando.

Sainz salió con gomas medias y Colapinto, con las blandas; en una carrera que, en condiciones normales, iba a ser a una parada; en una pista en la que es difícil adelantar y en la que se esperaba la entrada de algún coche de seguridad. Se cumplió la previsión de parada única; pero en esta ocasión no ingresó en pista ningún safety car.

Norris salió muy bien y ganó dos posiciones de golpe, incluida la de su compañero Piastri (en un incidente que se anotó, pero no se investigó); las mismas que Leclerc. Alonso superó a Bearman y rodaba justo detrás del ‘rookie’ francés Isack Hadjar (RB), que había arrancado octavo; al tiempo que Colapinto avanzó tres plazas en la primera de las 62 vueltas que se dieron a la siempre calurosa y húmeda pista del ‘pequeño gigante’ del sudeste asiático.

Verstappen puso duras en la 20, regresando a pista justo por delante de Alonso, en unos instantes en los que Norris tiró todo lo que pudo. Hadjar hizo lo propio un giro después, retornando al asfalto por delante de Colapinto. Y cuando entró a garajes Hamilton, en la 25, el que comenzó a apretar como un loco fue ‘Mad Max’, intentando mantener un segundo puesto virtual que convirtió en real en meta.

Norris paró en la 26, una vuelta antes que Piastri -también a duros, pero con mucho peor parada que su gran rival-. Y en la 28 Aston Martin casi le chafa la carrera, con un mal ‘pit stop’ -a medios- a Alonso. En la misma vuelta en la que había parado -a poner gomas duras- Russell, que tras la re-ordenación lideraba por delante de Verstappen, Norris, Piastri y Leclerc, que rodaba quinto.

Esos puestos no se alteraron hasta meta, salvo en la quinta plaza, que le arrebataría Antonelli a Leclerc.

Alonso volvió a ganarse, en un circuito en el que es muy difícil adelantar, las plazas en pista. Mantuvo una interesante batalla con Hadjar y lo pasó en la 38, en una acción espectacular. “Trofeo para el héroe de la carrera”, exclamó por radio el astro astur, que adelantó también a Bearman, en la 46, cuando Carlos seguía sin parar, en espera de un ‘safety car’ que no llegó.

El piloto madrileño lo hizo en la 51, para acabar la remontada del día al superar al otro Red Bull, el del japonés Yuki Tsunoda, y a Bearman.

Norris atacaba a Verstappen, pero el ídolo deportivo de los Países Bajos demostró que no es cuádruple campeón del mundo por casualidad. Y a Alonso le faltó poco para coger a Hamilton, del que se quedó a sólo cuatro décimas después de que el inglés sobrepasase varias veces los límites de pista. Acciones por lo que acabó siendo penalizado con cinco segundos, cediéndole el séptimo puesto a Fernando.

La F1 abandona Asia y dentro de dos semanas entrará en América, con un ‘programa doble’ en Estados Unidos -en Austin (Texas)- y en México.

El segundo fin de semana de noviembre se disputará el Gran Premio de Brasil, en Interlagos (Sao Paulo) y a partir del 23 de ese mes se correrán, de forma seguida, los tres últimos, en Las Vegas (EEUU), Qatar y Abu Dabi: sede de la vigésima cuarta prueba del año.