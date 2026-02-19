F1: Lando Norris lidera los tiempos en la segunda mañana de test en Baréin

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El piloto británico de McLaren Lando Norris ha encabezado con el mejor tiempo la parrilla durante la segunda jornada de pretemporada en Baréin, por delante del Red Bull del neerlandés Max Verstappen y del Mercedes del otro británico, George Russell; mientras que el piloto español de Aston Martin Fernando Alonso ha registrado el noveno mejor tiempo.

Tras mas de dos horas parado durante la jornada matinal de ayer, Alonso ha vuelto a rodar hoy con tandas cortas hasta lograr las cuarenta vueltas superando las veintiocho que dio ayer. Sin embargo, el asturiano parece seguir estancado con su monoplaza y no mejora los tiempos, que aún se encuentran muy lejos de la cabeza de la parrilla.

Durante la mañana, Alonso se ha mantenido muy conservador al volante y, junto a su equipo, ha preferido seguir tomando sensaciones antes que ir a por los mejores cronos.

En lo que respecta a esta tarde, Alonso seguirá rodando en el circuito en el que se esperan tandas mas largas para seguir probando el AMR26, que cerró esta mañana a más de cuatro segundos de Norris. Mañana viernes será el turno del piloto británico Lance Stroll, que tendrá toda la jornada para pilotar el monoplaza de Aston Martin.

Por su parte, Lando Norris ha logrado un tiempo de 1:33.453 con los neumáticos blandos, el mejor tiempo hasta ahora de los “test”, aunque se ha quedado parado en un simulacro de salida al cargar demasiado el turbo. Verstappen y su Red Bull se ha posicionado a tan solo una décima del inglés con los neumáticos blandos.

Por otra parte, el Ferrari del británico Lewis Hamilton se ha situado atrás en los tiempos, a seis segundos de Lando Norris, en una jornada donde el equipo italiano solo ha realizado cinco vueltas y ha buscado probar ajustes en su monoplaza después de que Leclerc consigiose ayer el mejor tiempo de la mañana.

La sorpresa de la jornada ha venido de la mano del Ferrari del inglés, que ha mostrado un cambio en su alerón que, mientras rodaba en pleno circuito, ha comenzado a rotar sobre sí mismo para reducir el “drag” y aumentar la velocidad en recta.