Fajardo, Kadir y Waterman: Arietes panameños a la Copa Libertadores 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa Libertadores 2026 comenzó a delinear su camino este jueves tras el sorteo de las fases preliminares, una instancia que volverá a tener presencia panameña desde sus primeros pasos.

El foco inicial estará puesto en la Universidad Católica de Ecuador, club en el que militan José Fajardo y Azarías Londoño, y que deberá iniciar su recorrido desde la fase 1 del certamen.

El conjunto ecuatoriano fue emparejado con Juventud de Uruguay, en una serie que se disputará a partidos de ida y vuelta los días 4 y 11 de febrero de 2026. En torno a la Chatoleí también se mueven rumores de mercado, ya que distintas versiones indican que Azarías Londoño podría salir del club y que en su lugar llegaría Everardo Rose, bicampeón en 2025 con Plaza Amador, en un posible movimiento que impactaría directamente en la presencia panameña del plantel.

La fase 1 de la Libertadores 2026 se abrirá además con el cruce entre Alianza Lima y el debutante paraguayo Sportivo 2 de Mayo, mientras que el venezolano Deportivo Táchira se medirá a un representante de Bolivia. De estos tres enfrentamientos saldrán los clasificados a la fase 2, donde ya aguardan 13 clubes más para completar ocho llaves.

Según el calendario establecido por la Conmebol, la segunda fase se jugará el 18 y 25 de febrero. En esta instancia ya aparece otro nombre con vínculo panameño: el Botafogo de Brasil, que contaría con el juvenil Kadir Barría y que espera rival proveniente de Bolivia.

La fase 3, programada para el 4 y 11 de marzo, definirá los últimos boletos a la fase de grupos. Los ganadores de estas llaves accederán al cuadro principal de la Copa Libertadores, mientras que los perdedores serán derivados a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, manteniendo así su participación internacional en 2026.

Una vez concluidas las instancias preliminares, la Conmebol realizará el sorteo de la fase de grupos el 18 de marzo, momento en el que se completará el mapa definitivo del torneo más prestigioso del continente.

Más allá de los cruces iniciales, varios equipos con presencia panameña ya tienen asegurado su lugar directo en la fase de grupos. El campeón chileno Coquimbo Unido contará con Cecilio Waterman, el monarca uruguayo Nacional tendrá a Luis Mejía, la Universidad Central de Venezuela incluirá a Alexander González y el subcampeón venezolano Deportivo La Guaira dispondrá de Jorge Gutiérrez.

El Flamengo llegará a la edición 2026 como campeón defensor, luego de imponerse 1-0 a Palmeiras en la final disputada en el estadio Monumental de Lima.