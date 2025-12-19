Fajardo y Londoño se coronan campeones de la Copa Ecuador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los panameños José Fajardo y Azarías Londoño se proclamaron campeones de la Copa Ecuador, tras la victoria 3-2 de Universidad Católica sobre la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en una vibrante final disputada en el estadio Olímpico Atahualpa, en la capital ecuatoriana.

Fajardo fue protagonista en el partido decisivo al anotar uno de los goles del conjunto ganador, mientras que Londoño también vio acción y formó parte del plantel que levantó el trofeo, consolidando así una noche histórica para el fútbol panameño en Ecuador.

Universidad Católica abrió el marcador a los 16 minutos, cuando Mauricio Alonso sacó un potente remate de media distancia que venció al guardameta Alexander Domínguez. Liga de Quito reaccionó y logró la igualdad a los 37 minutos, por intermedio de Jeison Medina, quien aprovechó un rebote tras un disparo que se estrelló en el poste.

En el complemento, el cuadro universitario retomó la ventaja al minuto 61, gracias a una espectacular anotación de Gregori Anangonó, que sorprendió con un remate desde larga distancia, aproximadamente desde 52 metros, dejando sin opciones al portero rival.

Cuando el partido parecía sentenciado, apareció José Fajardo al minuto 88 para ampliar la diferencia y encaminar el título para Católica.

Liga no bajó los brazos y logró descontar en el tiempo añadido, a los 90+5 minutos, mediante Kevin Minda, quien empujó un balón suelto dentro del área. Sin embargo, el gol llegó demasiado tarde y no fue suficiente para forzar la definición por penales.

La Copa Ecuador es un torneo nacional que reúne a clubes de distintas categorías del fútbol ecuatoriano, incluyendo equipos de la Serie A, Serie B y divisiones menores, bajo un formato de eliminación directa, lo que le otorga un carácter competitivo y atractivo.

Con este triunfo, Universidad Católica asegura un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Fajardo y Londoño celebran un logro importante en sus carreras, dejando en alto el nombre de Panamá.