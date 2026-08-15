Falcao descarta, por ahora, volver a las canchas en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El delantero habló sobre su futuro en Panamá y aclaró que no contempla ser entrenador ni ha decidido regresar a las canchas, mientras prioriza a su familia.

Radamel Falcao y Fredy Guarín fueron los invitados especiales al derbi chorrerano entre San Francisco y el Club Atlético Independiente (CAI), que abrió este viernes la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La presencia de dos figuras del fútbol colombiano generó expectativa en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez, especialmente por la relación de Falcao con José Jimeno, propietario del San Francisco. Sin embargo, el delantero aprovechó la ocasión para aclarar que, por ahora, no contempla regresar a las canchas ni asumir un cargo como entrenador.

Falcao, quien no juega desde finales de mayo, aseguró que continúa considerándose futbolista y explicó que actualmente está enfocado en una nueva etapa de su vida junto a su familia.

“De la invitación no sé nada, a mí no me han dicho nada y no soy entrenador de fútbol, así que no creo que, no me he formado como entrenador, entonces me parece que no corresponde. No sé dónde sacaron esa información. Yo soy jugador de fútbol hasta el momento”, manifestó Falcao en conferencia de prensa.

El colombiano explicó que mantiene una amistad de muchos años con Jimeno y reconoció que el dirigente le ha abierto las puertas del club ante la posibilidad de que en algún momento decida jugar en Panamá.

“Tenemos muy buena relación con José, desde muy niños. Me ha puesto a disposición el club por si yo quiero jugar. Esta es una etapa de vida de un proyecto familiar que hemos decidido venirnos a recibir en el país desde mitad de año”, expresó.

“Agradecido porque él se ha puesto a disposición, pero la venida a Panamá pasa por otro lado, por un proyecto familiar, una decisión de establecernos acá y ese ha sido el motivo por el cual hemos venido a este gran país”, añadió.

El atacante, recordado por sus pasos por River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United y Chelsea, además de su trayectoria con la selección colombiana, explicó que su prioridad actualmente es establecerse junto a su familia.

“No he pensado en muchas cosas, no he tenido tampoco el tiempo como para hacerlo. Pero bueno, él sabe que cuenta conmigo, ha puesto su club a disposición para si yo quería cualquier cosa”, aseguró.

“Pero yo ahora estoy organizando. Tengo cinco hijos y hay que organizarse, eso lleva tiempo, entiéndeme, no es fácil. Entonces, he tenido poco tiempo para pensar en otras cosas más que organizar a nuestra numerosa familia”, indicó.

Guarín destaca el talento

Mientras Falcao habló sobre su presente personal, Guarín se refirió al fútbol panameño y destacó las condiciones que ha encontrado en los jugadores del país.

El exmediocampista de Boca Juniors, Porto e Inter de Milán señaló que Panamá cuenta con talento y potencial, especialmente entre los futbolistas jóvenes, aunque consideró importante fortalecer aspectos relacionados con la preparación integral.

“Creo que hay un potencial importante, jugadores jóvenes con mucho talento y que con la experiencia un poco hay que integrar esa mentalidad, la madurez, el tema de la salud mental que le hemos venido hablando bastante. Seguramente en el deporte es fundamental”, manifestó.