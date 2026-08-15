Falcao elogia al fútbol panameño y abre la puerta a aportar su experiencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero colombiano destacó el talento del fútbol panameño y dijo que espera aportar su experiencia, además de analizar la actuación de Panamá en el Mundial 2026.

Radamel Falcao aprovechó su visita al estadio Agustín Muquita Sánchez para referirse al crecimiento del fútbol panameño, las condiciones del jugador istmeño y la posibilidad de aportar su experiencia durante la nueva etapa que inicia en el país junto a su familia.

El delantero colombiano, invitado especial al derbi chorrerano entre San Francisco y CAI, destacó el talento que existe en Panamá, aunque consideró necesario continuar fortaleciendo aspectos relacionados con la infraestructura y el desarrollo integral de los futbolistas.

“Me parece que el fútbol panameño está en crecimiento, hay muchísimo por mejorar, por darle una infraestructura adecuada a los futbolistas porque creo que tienen muchísimo talento”, expresó Falcao en conferencia de prensa.

Radamel Falcao compartió con sus seguidores. Foto: Carlos Vidal-Endara

El exjugador de River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United y Chelsea explicó que, una vez establecida su familia en Panamá, espera tener la oportunidad de conocer más de cerca el fútbol local.

“Llevo poco tiempo acá en el país, espero asentarme, acomodar bien la familia y luego seguramente a ver algún partido, entrenamientos, ver cosas y me parece que también la idea es poder aprovechar mi experiencia como para contribuir a la sociedad en lo que más pueda”, añadió.

Falcao también consideró fundamental trabajar en la mentalidad de los jugadores y fortalecer los procesos de formación.

“El jugador panameño es un jugador de mucho talento, obviamente tiene que seguir mejorando y creciendo en mentalidad y eso va seguramente acompañado de la evolución que tengan los clubes, la federación, la infraestructura que tengan para mejorar ellos mismos”, mencionó.

Cristian Martínez en una de sus jugadas de peligro contra Ghana. Foto: Anel Asprilla.

Falcao analiza a Panamá en el Mundial

El atacante colombiano también valoró la participación de Panamá en la Copa del Mundo de 2026. Aunque La Roja terminó el torneo sin victorias, Falcao consideró que dejó una imagen positiva ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

“La muy buena impresión que dejó Panamá, lastimosamente no ganó ningún partido, pero siempre quedó con ese sinsabor de que podía haberse llevado algo más en los partidos”, manifestó Falcao.

“Es la sensación que me dejó a mí, de que siempre dominó y pudo llevarse algo más, entonces parece que eso hace parte del crecimiento”, agregó.

Michael Amir Murillo disputa el balón contra Luis Díaz, en los cuartos de final de la Copa América. EFE

Copa América

Falcao también se refirió al debate sobre el formato de la Copa América y respaldó la posibilidad de contar de manera permanente con las selecciones de Concacaf y Conmebol.

“La Copa América, creo que es muy buena esa competencia entre los equipos de Concacaf y Sudamérica, hace quizá una copa más completa, teniendo en cuenta a todo el continente”, señaló.

“Me parece hasta más atractivo, porque a veces la copa nuestra, al ser tan pocas selecciones, es muy corta y quizá podría ser hasta más interesante unificarla”, indicó.