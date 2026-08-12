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    Fútbol

    Fallece Ivis Ubarte Kirchman, futbolista del Inter Panamá CF

    La Federación Panameña de Fútbol y la Liga de Fútbol Femenino expresaron sus condolencias por la partida de la jugadora, que también debutó con la selección mayor femenina en 2025.

    Humberto Cornejo
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    Fallece Ivis Ubarte Kirchman, futbolista del Inter Panamá CF
    Ivis Ubarte era jugadora del Inter Panamá CF en la LFF. Foto: Tomada de @interpanamacf_femenino

    El fútbol femenino panameño está de luto tras conocerse el fallecimiento de Ivis Ubarte Kirchman, jugadora de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) y quien también formó parte de la selección mayor femenina de Panamá.

    La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y la Liga de Fútbol Femenino (LFF) expresaron sus condolencias a los familiares, seres queridos, compañeras de equipo y cuerpo técnico de la futbolista, destacando el pesar que genera su partida dentro de la comunidad deportiva nacional.

    Ubarte, quien defendía los colores del Inter Panamá CF en la máxima categoría del fútbol femenino panameño, vivió uno de los momentos más importantes de su carrera en octubre de 2025, cuando recibió su primera convocatoria y debutó con la selección mayor femenina de Panamá.

    A través de sus comunicados oficiales, ambas organizaciones resaltaron el legado que dejó la futbolista y el vínculo que construyó con quienes compartieron con ella dentro y fuera de los terrenos de juego.

    “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, a la familia del Inter Panamá CF como así también a toda la familia del fútbol panameño”, manifestó la FPF en su mensaje.

    Por su parte, la Liga de Fútbol Femenino también acompañó a sus allegados en este difícil momento y reconoció la huella que Ubarte Kirchman dejó en el balompié nacional.

    “Nos unimos al sentimiento de pesar que embarga a quienes tuvieron el privilegio de compartir con Ivis dentro y fuera de las canchas”, expresó la LFF.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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