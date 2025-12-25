Panamá, 25 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Leyenda

    Fallece John Robertson, icono del Nottingham Forest bicampeón de Europa

    EFE
    Fallece John Robertson, icono del Nottingham Forest bicampeón de Europa
    John Robertson en el Campeonato de Mundo de Fútbol España 82. EFE

    John Robertson, exfutbolista escocés y leyenda del Nottingham Forest, ha fallecido este jueves a los 72 años, tal y como anunció el club británico.

    Robertson fue extremo del mejor Forest de la historia, ganador de las Copas de Europa de 1979 y 1980 a las órdenes del técnico inglés Brian Clough.

    “Una verdadera leyenda de nuestro club y dos veces campeón de la Copa de Europa, el talento incomparable de John, su humildad y su inquebrantable dedicación al Nottingham Forest nunca serán olvidados”, expresó el club en un comunicado.

    Robertson militó en el conjunto de la región de las ‘Midlands’ de Inglaterra durante 14 temporadas, del 1970 al 1983 y del 1985 al 1986, con más de 500 partidos a sus espaldas, y fue fundamental en el ascenso a la primera división inglesa en 1977.

    Además, el extremo fue el autor de la asistencia a Trevor Francis en la final europea de 1979 contra el Malmö sueco (1-0), y el único goleador en la de 1980 contra el Hamburgo alemán en el Estadio Santiago Bernanéu.

    En su exitosa etapa en el Forest levantó una Premier League, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y una Supercopa de Inglaterra, además de las Copas de Europa, mientras que con la selección escocesa absoluta disputó 28 partidos y anotó ocho goles.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más
    • Sala Penal no admite casación y mantiene condena a exdirigente del fútbol Ariel Alvarado. Leer más
    • Fiscalía ordena archivar denuncia presentada por asesor de Mayer Mizrachi contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, pide audiencia de revisión de medidas cautelares. Leer más