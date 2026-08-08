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    Deceso

    Fallece Jorge Messi, padre del astro argentino Leo Messi

    EFE
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    Fallece Jorge Messi, padre del astro argentino Leo Messi
    Archivo

    Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, falleció este viernes por la noche a los 68 años en Rosario, ciudad en la que estaba ingresado en un hospital atravesando una larga enfermedad, según expresaron este sábado a EFE fuentes cercanas a la familia del jugador.

    Había nacido en 1958 en la provincia argentina de Santa Fe y fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

    La Liga Profesional de Fútbol, dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), despidió a Jorge Messi con una foto suya en redes sociales junto a su hijo a la par del siguiente texto: “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!”.

    Fallece Jorge Messi, padre del astro argentino Leo Messi
    Imagen de archivo de los padres de Lionel Messi, Jorge Messi (i) y Celia Cuccittini EFE/ Giorgio Viera

    El club Newell’s Old Boys de Rosario, donde Messi inició su carrera, publicó un mensaje de despedida a través de redes sociales: “Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”.

    Durante el Mundial 2026, el estado de salud de Jorge Messi generó preocupación y algunos medios argentinos habían informado su deceso, pero el entorno del jugador lo negó en un comunicado: “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

    EFE

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