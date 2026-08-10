Fallece Justiniano Cedeño, histórico lanzador del béisbol panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El zurdo fue uno de los pilares de Los Santos en los campeonatos nacionales de 1972, 1974 y 1976. En 12 torneos mayores acumuló 39 victorias y 511 ponches.

El béisbol panameño está de luto por el fallecimiento de Justiniano Cedeño, uno de los lanzadores más sobresalientes de la pelota nacional y pieza clave de la generación que llevó a Los Santos a conquistar sus primeros títulos en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Oriundo de Santa Marta, en Las Tablas, Cedeño defendió la camiseta santeña en 12 ediciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Fue uno de los pilares de los equipos campeones de 1972, 1974 y 1976, los tres primeros títulos de Los Santos en la categoría mayor.

El zurdo dejó un registro estadístico que refleja su dominio desde el montículo: 39 victorias y 17 derrotas, efectividad de 2.85 y 426 entradas lanzadas en 76 partidos.

A lo largo de su carrera, permitió 420 imparables y 135 carreras limpias, otorgó 153 bases por bolas y ponchó a 511 bateadores.

Cedeño se convirtió en el primer lanzador del béisbol mayor panameño en alcanzar 500 ponches.

Además, lideró ese departamento durante cuatro temporadas consecutivas, de 1975 a 1978.

En 1975 terminó invicto, con marca de 5-0; en 1978 fue elegido Jugador Más Valioso del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Su repertorio también quedó retratado en el testimonio de quienes compartieron aquella etapa del béisbol santeño.

Domingo Mingo Castillo, quien presidía la liga provincial cuando Los Santos conquistó su primer título en 1972, lo describió como “un gran curveador, un bárbaro en la loma”.

La partida de Justiniano Cedeño enluta especialmente a Los Santos, provincia a la que representó durante toda su trayectoria en la categoría mayor.

Su nombre queda ligado a una generación que conquistó las primeras coronas santeñas, contribuyó a poner fin al dominio capitalino y consolidó a Los Santos como uno de los protagonistas del béisbol panameño durante la década de 1970.

Justiniano Cedeño integró la histórica novena de Los Santos que conquistó en 1972 el primer título de la provincia en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Foto: Archivo